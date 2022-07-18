WSJ: Ближайшие месяцы станут решающими в санкционной войне между Россией и Западом 18.07.2022, 1:00

Пока что РФ страдает от санкций больше.

Запад после полномасштабного вторжения России на территорию Украины начал санкционную войну. Ближайшие месяцы станут решающими в этом противостоянии.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Аналитики подчеркивают, что потери из-за санкций несут обе стороны: Россия с одной стороны, США и Европа - с другой. Однако пока что РФ страдает больше, поскольку ее экономика в этом году резко сократится, а стоимость жизни возрастет.

Но западные страны также несут серьезные расходы. В частности, причиной этого является рост цен на энергоносители, которые к зиме еще больше подорожают.

"Ближайшие месяцы окажутся решающими в определении того, кто получит рычаги влияния в этой экономической войне", - говорится в сообщении.

Британская исследовательская группа Economist Intelligence Unit считает, что война обойдется примерно в 1 трлн долларов. По прогнозам, мировая экономика вырастет на 2,8% вместо довоенного прогноза в 3,9%. При этом больше всего потери в производстве понесли Италия, Германия и Франция.

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