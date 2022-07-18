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Зеленский объяснил увольнение генпрокурора и главы СБУ

  • 18.07.2022, 3:00
Зеленский объяснил увольнение генпрокурора и главы СБУ

Причину президент Украины назвал в своем обращении.

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы Службы безопасности Украины и Ирину Венедиктову от должности генерального прокурора из-за зафиксированных связей между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России.

Об этом он сказал в своем обращении.

Зеленский сообщил, что в настоящее время зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов.

В 198 производствах лица получили уведомление о подозрении. В частности, более 60 сотрудников органов и СБУ остались на оккупированной территории и работают против Украины.

"Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, которые зафиксированы между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, задают очень серьезные вопросы соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ", - сказал он.

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