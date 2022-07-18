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19-летний нацгвардеец отметился на фронте шестым сбитым самолетом врага

  • 18.07.2022, 5:00
19-летний нацгвардеец отметился на фронте шестым сбитым самолетом врага

Видео.

Боец Национальной гвардии Украины уничтожил еще один вражеский штурмовик Су-25 — на счету 19-летнего воина уже шесть российских самолетов и одна крылатая ракета.

Как сообщают в НГУ, воин выполняет боевые задания на Запорожском направлении. «Запорожский мститель», как называют юношу, охотится на врага с ПЗРК «Игла».

«Меня стали так называть после того, как я уничтожил три самолета. В принципе, мне нравится, моим товарищам тоже. Но главное, что это имеет результаты — меньше вражеских самолетов будут разрушать наши города, а их пилоты будут знать, что их вылет может быть последним», — говорит боец.

А накануне, 16 июля, «Запорожский мститель» сбил вражескую крылатую ракету.

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