19-летний нацгвардеец отметился на фронте шестым сбитым самолетом врага
- 18.07.2022, 5:00
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Боец Национальной гвардии Украины уничтожил еще один вражеский штурмовик Су-25 — на счету 19-летнего воина уже шесть российских самолетов и одна крылатая ракета.
Как сообщают в НГУ, воин выполняет боевые задания на Запорожском направлении. «Запорожский мститель», как называют юношу, охотится на врага с ПЗРК «Игла».
«Меня стали так называть после того, как я уничтожил три самолета. В принципе, мне нравится, моим товарищам тоже. Но главное, что это имеет результаты — меньше вражеских самолетов будут разрушать наши города, а их пилоты будут знать, что их вылет может быть последним», — говорит боец.
А накануне, 16 июля, «Запорожский мститель» сбил вражескую крылатую ракету.