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Бои на Донбассе: ВСУ отразили несколько вражеских штурмов

  • 18.07.2022, 7:53
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Бои на Донбассе: ВСУ отразили несколько вражеских штурмов

Оккупанты с потерями отошли.

На Донецком направлении вражеские подразделения произвели обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Донецкое, Северское, Верхнекаменское, Григоровка, Ивано-Дарьевка, Спорное и других.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Оккупанты пытаются вести штурмовые действия недалеко от Григоровки, бои продолжаются. Штурмовые действия в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Спирное и Серебрянка украинские военные успешно отбили.

На Бахмутском направлении обстрелы зафиксированы вблизи Берестового, Курдюмовки, Веселой Долины, Соледара, Бахмута, Вершины, Майского и территории Углегорской ТЭС.

Оккупанты пошли на штурм в районах Новолуганского, Семигорья и Углегорской ТЭС, успеха не имели и отошли. Нанесли ракетно-авиационные удары неподалеку от Берестового.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливали позиции украинских войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Красногоровка, Новомихайловка, Каменское, Малые Щербаки. Нанесли авиаудары неподалеку от Новоданиловки и Новоандреевки.

Все попытки вражеских штурмов в районах населенных пунктов Каменка, Новомихайловка и Угледар украинские военные отразили. Захватчики с потерями отошли.

Армия РФ задействовала средства радиоэлектронной борьбы для подавления каналов спутниковой связи.

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