Эксперт: Лукашенко довоевался до разорения 8 18.07.2022, 8:00

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Фото: Getty Images

Визиты чиновников режима в Иран диктатору не помогут.

Лукашенко и Путин все более активно стучатся в двери правительственных зданий в Тегеране, пишет в "Фейсбуке" украинский эксперт Сергей Климовский.

Вслед за российскими чиновниками в Тегеран 13 июля приехал и посланник от Лукашенко Андрей Савиных в чине главы так называемой парламентской группы по дружбе с Ираном, чтобы узнать секреты ремесла контрабандиста и как обходить санкции. Его принял Реза Фатеми Амин – министр промышленности, торговли и рудников и провел с ним мастер-класс по контрабанде, притом, что гость и сам мог дать ему такой урок.

Причина такой активности – география и по сути мировая война, которая убила бизнес белорусских контрабандистов. Контрабанда в Украину умерла после вторжения 24 февраля, причем по обе стороны границы. Охранники Лукашенко стреляют в контрабандистов как в изменников режима, украинцы как в диверсантов. Стреляют без долгих предупреждений. Поляки, литовцы и латыши достраивают заборы из-за прошлогоднего нашествия "туристов" Лукашенко, чем закрывают все тропы контрабандистов. По автодорогам движение почти нет, так как с 9 апреля ЕС закрыл въезд для фур из Беларуси и РФ. По железной дороге можно перевозить только узкую группу товаров гуманитарного назначения, имея пачку бумаг с разрешениями. Остался еще российский транзит в Калиниграфство, но Литва запретила возить этим путем спиртное и другие прибыльные товары. Кто хочет водки, пусть плывет за ней по Балтике в Питер. Если РФ через неделю не включит "Северный поток-1", то весь ЕС попросит Литву закрыть любой транзит в Калиниграфство.

Лукашенко за полгода от захвата ирландского самолета с Протасевичем до нападения на Украину собственными руками убил ту экономику, которую сам выстроил и которой нудно гордился. По оценкам "старой" белорусской оппозиции страну с 2020 г. покинуло около 7-8% жителей. Белорусы сбегают не только из-за репрессий, но и из-за вымогательства чиновников Лукашенко, безработицы и общего падения уровня жизни. Сбегают не только в Европу, но и в РФ.

Число сбежавших еще не достигло уровня Венесуэлы, которою из-за Мадуро покинуло свыше 20% населения, но в кабинете Лукашенко начинают паниковать: "колхоз" разбегается. В результате 12 июля появилась новость: Лукашенко хочет издать закон, вводящий выездные визы. Выдавать их будет КГБ, которое наделяется правом запрещать на полгода выезд из Беларуси, если узрит в нем угрозу национальной безопасности. Сколько раз КГБ может его запрещать на полгода, сколько официально будет стоить разрешение на выезд неизвестно, но у КГБ точно будет новый источник доходов. Старые советские кадры КГБ, доившие евреев, уезжавших в Израиль, могут начинать давать мастер-класс.

Разрешение на выезд в восточном направлении вряд ли будет требоваться, поскольку это противоречит доктрине "союзного государства" с РФ и интересам Москвы, где с нетерпением ждут толпы покладистых белорусских гастарбайтеров, говорящих на литературном русском лучше, чем московиты. Сбывается и мечта Путина о том, чтобы россияне кормили белорусов, причем в самом удобном для Москвы виде.

Москва руками самого Лукашенко довела его "колхоз" до банкротства и теперь готовит в нем смену правления и собственников. Лукашенко деваться некуда, и он подписал одну за одной все "дорожные карты" по сдаче Беларуси без единого выстрела. Лукашенко отправил гонца в Тегеран, узнать: не найдется ли там какой-нибудь работенки для белорусов. Отправил следом за Москвой, для которой Иран в силу географии стал окном в мир.

В этом контексте визит в Тегеран посланника от Лукашенко серьезно диктатору не поможет. Возить и продавать калийные удобрения через Иран, конечно, можно, но неизвестно, выйдет ли Лукашенко на таких операциях хотя бы в "ноль". Тем более, что проводить их придется с ведома "старшего брата". Лукашенко, в отличие от Путина, уже довоевался до разорения. РФ еще до Лукашенковской стадии не довоевалась, но 19 июля тоже шлет путина на поклон в Тегеран. Говорить он там будет не только о дронах и контрабанде, но и о большой войне по переделу мира.

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