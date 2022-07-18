закрыть
18 июля 2022, понедельник, 9:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В ближайшие дни курс евро в Беларуси может сильно измениться

  • 18.07.2022, 8:08
  • 5,714
В ближайшие дни курс евро в Беларуси может сильно измениться

Текущее лето не дает расслабиться.

Текущая непростая обстановка продолжает держать в напряжении обычно расслабленный летом валютный рынок, а в центре его повышенного внимания остается евро, который недавно впервые за почти 20 лет достиг паритета с долларом. Интерес к европейской валюте на нынешней неделе только усилится: буквально через несколько дней регулятор ЕС должен принять решение, которое во многом определит направление ее курса как минимум на ближайшее время, пишет myfin.by.

На финансовых рынках существует поговорка: «sell in May and go away» или «продай в мае и уходи». Если совсем просто, то это выражение отражает суть инвестиционной стратегии, связанной с сезонностью на финансовых рынках, когда в конце весны фиксируется прибыль и активные торги стартуют после окончания сезона отпусков.

Но текущее лето не дает расслабиться, и прошлая неделя порадовала новым антирекордом – на внебиржевом рынке форекс курс евро достиг паритета к доллару США.

Пара EUR/USD в моменте опускалась до EUR/USD 0,9981, когда за 1 евро платили меньше доллара. О причинах, которые привели к минимуму за последние двадцать лет, мы подробно рассказывали. Если коротко – дисбаланс в повышении процентных ставок американской ФРС и европейским регулятором в лице ЕЦБ.

И все же, пара EUR/USD оттолкнулась от ситуации 1/1 и закрыла неделю на отскоке. Собственно, мы предполагали такое развитие событий, поскольку на паритет накладывается крайне сильный уровень сопротивления, который пробить с одного раза совсем непросто.

При текущей инфляции в 8,6% (июнь, г/г), рекордной с момента образования еврозоны, ЕЦБ уже анонсировал повышение ставки минимум на 0,25%, но участники рынка допускают и более резкое движение вверх на 0,50%. Момент истины наступит в четверг, 21 июля, когда состоится заседание Европейского Центробанка, посвященное регулированию этого показателя. В любом случае, первое за много лет изменение ставки является повышающим стимулом для европейской валюты.

А пока что рекордное падение евро отразилось и на белорусском валютном рынке: цены евро и доллара США практически сравнялись.

Пара USD/BYN закрыла прошлую неделю снижением к уровню в USD/BYN 2,5785, потеряв за неделю -3,34%. К началу года рост доллара составляет всего +1,19%.

Вторая основная валютная пара EUR/BYN снизилась за неделю еще на -4,59%, и пятничные торги закрылись на EUR/BYN 2,5818.

Примерно такое же ценовое соотношение евро и доллара сложилось на российском валютном рынке (USD/RUB 57,1650 и EUR/RUB 57,491), но в силу недельного укрепление российского рубля на внутреннем рынке эта тенденция проецировалась и на белорусских торгах. Курс российского рубля вырос за неделю на +1,81% до RUB/BYN 4,4255 за 100 российских рублей. С начала года российская валюта дорожает в Минске на +28,94%.

Кроме европаритета, на белорусском валютном рынке на прошлой неделе случилось еще одно значимое событие – с пятницы, 15 июля, решением Национального банка расширена валютная корзина. Кроме российского рубля (50%), доллара США (30%) и евро (10%), в нее добавлен китайский юань в пропорции 10% (немного отщипнули от евро). По итогам недели валютная корзина установлена на уровне 0,3388, но с воскресенья, 17 июля, она официально расширена, и новый уровень составляет 0,2798 – ориентиром теперь будут эти значения.

Как что будет происходить белорусском валютном рынке на текущей неделе сказать пока непросто, но основное внимание должно быть обращено на заседание ЕЦБ в четверг, которое может кардинально изменить курс евро.

Если решение регулятора разочарует рынок, евро может опуститься ниже паритета. В случае резкого повышения ставки пара EUR/USD может выйти выше EUR/USD 1,0250, а на белорусском рынке евро может вернуться к росту в цене до EUR/BYN 2,7000.

Доллар США также имеет потенциал роста до USD/BYN 2,6000-2,6500, поскольку текущая цена выглядит привлекательной.

От российского рубля можно ждать снижения до RUB/BYN 4,4000 за 100 российских рублей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник
К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник Артем Черников
Тюрьма для четверых, включая младенца
Тюрьма для четверых, включая младенца Ирина Халип
Бильярд перед концом света
Бильярд перед концом света
«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин