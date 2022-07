В ближайшие дни курс евро в Беларуси может сильно измениться 18.07.2022, 8:08

Текущее лето не дает расслабиться.

Текущая непростая обстановка продолжает держать в напряжении обычно расслабленный летом валютный рынок, а в центре его повышенного внимания остается евро, который недавно впервые за почти 20 лет достиг паритета с долларом. Интерес к европейской валюте на нынешней неделе только усилится: буквально через несколько дней регулятор ЕС должен принять решение, которое во многом определит направление ее курса как минимум на ближайшее время, пишет myfin.by.

На финансовых рынках существует поговорка: «sell in May and go away» или «продай в мае и уходи». Если совсем просто, то это выражение отражает суть инвестиционной стратегии, связанной с сезонностью на финансовых рынках, когда в конце весны фиксируется прибыль и активные торги стартуют после окончания сезона отпусков.

Но текущее лето не дает расслабиться, и прошлая неделя порадовала новым антирекордом – на внебиржевом рынке форекс курс евро достиг паритета к доллару США.

Пара EUR/USD в моменте опускалась до EUR/USD 0,9981, когда за 1 евро платили меньше доллара. О причинах, которые привели к минимуму за последние двадцать лет, мы подробно рассказывали. Если коротко – дисбаланс в повышении процентных ставок американской ФРС и европейским регулятором в лице ЕЦБ.

И все же, пара EUR/USD оттолкнулась от ситуации 1/1 и закрыла неделю на отскоке. Собственно, мы предполагали такое развитие событий, поскольку на паритет накладывается крайне сильный уровень сопротивления, который пробить с одного раза совсем непросто.

При текущей инфляции в 8,6% (июнь, г/г), рекордной с момента образования еврозоны, ЕЦБ уже анонсировал повышение ставки минимум на 0,25%, но участники рынка допускают и более резкое движение вверх на 0,50%. Момент истины наступит в четверг, 21 июля, когда состоится заседание Европейского Центробанка, посвященное регулированию этого показателя. В любом случае, первое за много лет изменение ставки является повышающим стимулом для европейской валюты.

А пока что рекордное падение евро отразилось и на белорусском валютном рынке: цены евро и доллара США практически сравнялись.

Пара USD/BYN закрыла прошлую неделю снижением к уровню в USD/BYN 2,5785, потеряв за неделю -3,34%. К началу года рост доллара составляет всего +1,19%.

Вторая основная валютная пара EUR/BYN снизилась за неделю еще на -4,59%, и пятничные торги закрылись на EUR/BYN 2,5818.

Примерно такое же ценовое соотношение евро и доллара сложилось на российском валютном рынке (USD/RUB 57,1650 и EUR/RUB 57,491), но в силу недельного укрепление российского рубля на внутреннем рынке эта тенденция проецировалась и на белорусских торгах. Курс российского рубля вырос за неделю на +1,81% до RUB/BYN 4,4255 за 100 российских рублей. С начала года российская валюта дорожает в Минске на +28,94%.

Кроме европаритета, на белорусском валютном рынке на прошлой неделе случилось еще одно значимое событие – с пятницы, 15 июля, решением Национального банка расширена валютная корзина. Кроме российского рубля (50%), доллара США (30%) и евро (10%), в нее добавлен китайский юань в пропорции 10% (немного отщипнули от евро). По итогам недели валютная корзина установлена на уровне 0,3388, но с воскресенья, 17 июля, она официально расширена, и новый уровень составляет 0,2798 – ориентиром теперь будут эти значения.

Как что будет происходить белорусском валютном рынке на текущей неделе сказать пока непросто, но основное внимание должно быть обращено на заседание ЕЦБ в четверг, которое может кардинально изменить курс евро.

Если решение регулятора разочарует рынок, евро может опуститься ниже паритета. В случае резкого повышения ставки пара EUR/USD может выйти выше EUR/USD 1,0250, а на белорусском рынке евро может вернуться к росту в цене до EUR/BYN 2,7000.

Доллар США также имеет потенциал роста до USD/BYN 2,6000-2,6500, поскольку текущая цена выглядит привлекательной.

От российского рубля можно ждать снижения до RUB/BYN 4,4000 за 100 российских рублей.

