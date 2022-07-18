Синоптики рассказали о погоде на новой рабочей неделе
- 18.07.2022, 8:19
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Куртки и зонтики лучше не прятать.
На прошлой неделе погода в Беларуси по-прежнему не очень-то походила на обещанное в начале месяца «идеальное лето». А на этой будет не лучше: ожидаются ливни, грозы, град, порывистый ветер, рассказал в эфире телеканала ОНТ синоптик Дмитрий Рябов. Сайт zerkalo.io посмотрел, что еще приготовила погода в будни с 18 по 22 июля.
На минувшей неделе по всей республике прошли дожди, в некоторых районах — до половины месячной нормы. В Гродненской области затопило подворья, а в Гомельской можно было полюбоваться на «сугробы» из града.
На предстоящей рабочей неделе также ожидается прохладная с дождями погода, которая придет с северо-запада Европы.
В первой половине недели возможны грозы с порывистым ветром. В четверг осадки пройдут в основном по востоку страны, но вероятность гроз сохранится.
К концу рабочей недели существенных осадков не ожидается, только по северо-востоку пройдут кратковременные грозовые дожди в пятницу, будет переменная облачность. В большинстве районов к выходным немного потеплеет: до +24…26 градусов.
Брест
В Бресте в понедельник днем, 18 июля, по прогнозам синоптиков, будет +21°С, облачно с прояснениями, возможен дождь.
Витебск
В Витебске 18 июля днем +19°С, пасмурно и дожди.
Гомель
В Гомеле в понедельник температура воздуха днем будет +21°С, облачно, прогнозируются осадки.
Гродно
В Гродно в первый день наступившей недели прогнозируется облачная с прояснениями погода, возможны дожди. Днем +18°С.
Могилев
В Могилеве в понедельник прохладно: днем +19°С и дожди.
Минск
В Минске в понедельник днем синоптики прогнозируют +20°С, будет облачно с прояснениями, ожидаются осадки.