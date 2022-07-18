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На те же грабли

  • Telegram-канал "СерпомПо"
  • 18.07.2022, 8:29
  • 4,394
На те же грабли

Ничему кремлевские не учатся.

"Износившийся режим, паразитировавший на теле огромной страны, пытался всеми силами удержать ее в состоянии летаргического сна. Перед лицом стремительного углубления внутреннего кризиса, усугубляющегося безответственным поведением … одряхлевших вождей на мировой арене, миллионы … людей могли лишь бессильно наблюдатель за этим унизительным спектаклем".

Это кто говорит? Оппозиционеры? О чем это? О современной России?

Нет, это про СССР начала 80-х. Пишет Андрей Грачев. В бестселлере, только что увидевшем свет: "Последний день СССР. Свидетельство очевидца: воспоминания помощника президента Советского Союза".

А вот еще. Почти про нынешних кремлевских:

"Не довольствуясь статусом кво в противостоянии со своим историческим противником – США, кремлевские правители, считая, что они могут воспользоваться стратегическим отступлением Америки после поражения во Вьетнаме и краха шахского режима в Иране, решили передвинуть пограничные столбы по линии разграничения зон влияния с Западом, пустившись в авантюру афганской войны".

Это прямо будто про уход США из Афганистана и боевые действия в Украине.

Ничему кремлевские не учатся. На те же грабли. К тому же концу, что и СССР.

Вынесенная в заголовок цитата – это слова Михаила Горбачева на заседании Политбюро. Их надо размножить и повесить в каждом чиновном кабинете вместо портрета Путина. И по телевизору произносить в новостных выпусках – в начале и в конце.

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