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Белорус зарабатывает $1,5 тысячи, а на себя тратит от силы 150 рублей

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  • 18.07.2022, 8:38
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Белорус зарабатывает $1,5 тысячи, а на себя тратит от силы 150 рублей

Оставшиеся деньги он без сожаления тратит на семью.

«Тратить деньги умеют все, а их нужно использовать», — не устает повторять во время интервью 25-летний менеджер Алексей Юрченко. Он приехал в Минск из Пинска, устроился оператором кол-центра, который работал на американский рынок, и за несколько лет в компании дорос до менеджерской позиции. С учетом хобби (программирование) доход парня сейчас составляет $1,6 тыс. Все эти деньги он без сожаления тратит на семью, ему самому вещи как таковые не интересны. Сайт onliner.by пытается понять философию белоруса в очередной статье про взаимоотношения с деньгами.

У Алексея отличный разговорный английский: он вырос в многодетной семье и в школьные годы часто ездил по специальной программе в Ирландию, где попадал в естественную языковую среду.

После окончания школы парень отучился в колледже легкой промышленности в Пинске, получив специальность «техник-программист», а в 20 с хвостиком приехал в Минск и устроился в кол-центр, где использовал свой английский: делал холодные звонки в американские госпитали. Полторы сотни звонков за смену — это была стандартная нагрузка на первой «настоящей работе».

— Вообще, подрабатывать я начал со школьных лет. На лесопилке мы с ребятами делали ящики для овощей, на стройке складывали огромные бетонные блоки — нагрузка была такая, чтобы потом неделю спину не мог разогнуть. Летом работал почтальоном, заменял людей на время отпусков. Первые заработанные деньги тратил бездумно — на все подряд, абсолютно не включая мозг. Сейчас взгляд на деньги очень изменился, — вспоминает собеседник.

«Любая компания будет повышать зарплату достойному специалисту»

В кол-центре Алексей начинал с зарплаты в $500. Для парня из небольшого города это были неплохие деньги. На работе, рассказывает наш герой, он никогда не просил у руководства повысить зарплату. Говорит, что его доход рос естественным образом: появлялись новые обязанности, менялись проекты, и в контракте начинали фигурировать другие суммы.

— Стабильно раз в полгода мне поднимали зарплату на $100. Еще весной я зарабатывал около $1100, летом мне подняли зарплату — и теперь вместе с небольшим хобби я получаю уже примерно $1600 в месяц. Вообще, я убежден, что любая компания готова поднимать зарплату сотруднику, если это достойный специалист и есть риск, что он может эту работу оставить и найти другую.

Спрашиваем у Алексея про хобби. Оказывается, это программирование, но в его случае разработка приносит совсем небольшие деньги. Парень говорит, что работа менеджером ему ближе, хотя мысль о том, чтобы пойти в IT, периодически мелькает.

— Параллельно с работой в кол-центре я проходил стажировку в одной из компаний как программист «1С». Мне не очень там понравилось, если честно, потому что я не видел для себя какого-то поля для творчества. Тебе дают конкретное ТЗ, которое ты должен выполнить, и все. Никого не интересуют твои идеи, как выполнить задачу лучше, эффективнее.

— А в кол-центре разве много творчества?

— Там я изначально видел перспективы для роста. И, в принципе, все сложилось так, как я хотел: я стал менеджером. Сейчас работаю на общий результат компании, и это кажется мне более интересным, чем когда ты выполняешь только свой кусочек работы. Мне искренне нравится моя работа сейчас, полностью устраивает коллектив. Некоторые вещи, конечно, могут злить, бесить, но в целом я еще ни разу не задумывался о смене компании.

«Коллеги спрашивают: „Почему ты не купишь себе нормальный телефон?“»

Теперь переходим к самому интересному — поговорим о тратах. Алексей позиционирует себя как человека, которому «для себя лично» деньги не нужны. Семья — вот главная ценность, ради которой он стремится зарабатывать. Например, на годовщину свадьбы он купил жене очередное золотое кольцо. А сам пользуется разбитым телефоном, который покупал года четыре назад.

— Разбитым он стал буквально месяц назад, когда дочка уронила его из коляски. Но телефон по-прежнему работает, нужные мне функции выполняет. Это хорошая записная книжка, будильник, напоминалка — что еще нужно? Это же просто средство коммуникации.

— А вас не смущает, что вы зарабатываете больше $1,5 тыс. и ходите с устаревшим телефоном?

— Мне коллеги задают такой же вопрос, — улыбается Алексей. — У всех, наверное, телефоны круче, чем у меня, но мне не нужно что-то навороченное. На мой взгляд, это будет просто нерациональная трата денег. Вот когда мой телефон сломается или перестанет технически меня устраивать, куплю что-то другое.

Чинить этот тоже не буду — потом просто поменяю на новый телефон, и все.

Аналогичное отношение у парня к покупке авто. Когда он только получил права, приобрел себе дешевую бэушную Renault Logan, чтобы учиться ездить и не бояться новых царапин. Теперь это авто уже продано «на запчасти», и белорус присматривает другой бюджетный вариант в пределах $4,5 тыс. Пока машины нет, периодически ездит с семьей на такси.

— Мы пользуемся такси, когда нужно поехать куда-то с ребенком, например в бассейн. Сам я тоже могу вызвать такси, если опаздываю или заканчиваю работу поздно ночью. То есть машина нашей семье, в принципе, нужна, и я хочу ее купить, но ищу оптимальный вариант по цене-качеству. Это должен быть автомобиль, который потребляет мало бензина и редко ломается — чтобы доставлять нас из точки A в точку B.

Был как-то разговор с коллегой о том, что всегда можно кредитнуться и позволить себе что-то более статусное, но я не вижу в этом смысла.

— Неужели у вас нет мужской автомобильной мечты? Какую машину хотели бы купить, но не можете себе позволить?

— Мечта есть — это Ford Mustang Shelby 1967 года выпуска. Классический автомобиль, который стоит очень больших денег.

— Если бы выиграли деньги в лотерею, купили бы такой?

— Нет. Пусть мечта остается мечтой. Если бы я выиграл в лотерею, использовал бы деньги как инструмент. Скорее всего, это была бы покупка недвижимости, то есть я захотел бы превратить деньги в актив.

Живут в общежитии, хотя могут позволить съемное жилье

Алексей признается, что своя недвижимость — это та покупка, которую он считает по-настоящему важной и нужной, но «к ней нужно прийти».

— Если у тебя мало накоплений и нужно брать кредит на большую сумму, это будет высасывать деньги на протяжении очень долгого времени. Мне кажется, это не самое разумное решение. Сейчас мы с женой живем в общежитии от ее работы. Могли бы позволить себе съемное жилье, но если есть такая опция, как общежитие, то почему бы и нет? Зачем мне отдавать $200—250 за однушку в Минске, если можно жить в такой же комнате за 150 рублей? Это даже не экономия, а скорее рациональное мышление.

Наш герой объясняет: сэкономленные на аренде деньги он может потратить на другие цели — например, на здоровье. В последние месяцы его жена плотно занялась собой: в частном порядке сделала важные гинекологические обследования, подлечила зубы.

— После беременности у женщин очень сильно портятся зубы, а вы знаете, сколько сейчас стоит стоматология. Здоровьем обязательно нужно заниматься, тем более мы, возможно, захотим второго ребенка. У меня сейчас тоже появились проблемы со здоровьем: прихватило спину. Думаю, это подработка грузчиком дает о себе знать. Надо пройти обследования, поэтому придется опять потратиться.

На что еще уходит зарплата Алексея? Несколько месяцев назад он сам задавался этим вопросом, потому что деньги исчезали в непонятном направлении. Стал вести учет расходов. Выяснилось, что рублей 700 в месяц уходит на питание, примерно столько же — на дочку: памперсы, одежда, игрушки. Еще 150 рублей — это жилье, 200—300 — такси, около 500 — оплата по кредитам за технику. Тут Алексей делает оговорку: по его мнению, кредиты — это хороший инструмент, но пользоваться им нужно с умом.

— Ежемесячные выплаты по кредитам не должны превышать 20% от всех расходов. Если больше, очень легко прийти к тому, что ты будешь жить в кредит. Именно поэтому у нас вообще нет кредитных карт. Когда-то была карта рассрочки, но мы с женой от нее отказались. Раньше могли взять просто потребительский кредит, если хотелось что-то купить. Сейчас я считаю, что на свои желания лучше все-таки копить деньги.

Последний раз супруги покупали в кредит холодильник в начале марта, когда техника резко начала дорожать. Хотели накопить нужную сумму, но из-за общей паники решили поторопиться.

— И тогда, кстати, правильно сделали, потому что холодильник поднялся в цене на 40%. Планирую побыстрее выплатить этот кредит, чтобы по минимуму отдавать деньги на проценты.

«Одежду покупаю подешевле, стригусь за 15 рублей»

Возвращаемся к ежемесячным расходам и интересуемся, сколько денег Алексей тратит на себя и на жену. По словам белоруса, его личные расходы в месяц — это максимум 100—150 рублей. Одежду он покупает «где подешевле» и носит до тех пор, пока она в нормальном состоянии.

— Рубашку эту заказывал онлайн, куртку купил в бюджетном магазине в торговом центре. Из более-менее дорогого на мне сейчас — это только часы. Сам себе их не покупал, это подарок от жены. Наверное, они стоили около 1000 рублей.

— Это куплено из декретных денег или с вашей зарплаты?

— Понятия не имею, тогда я еще бюджет не вел, — смеется мужчина. — Лично я себе ничего дорогого и брендового не покупаю. Одежда должна быть удобной и комфортной — это главное. Вот висит у меня дома шесть рубашек и четверо штанов — буду носить, пока эти вещи целые. Единственная личная статья расходов, которая расстраивает, — это курение. За три месяца набежало несколько сотен рублей на сигареты. Но пока не могу отказаться от этой привычки.

В барбершоп Алексей не ходит: говорит, зашел однажды и разочаровался, стрижка ему не понравилась.

— Я уже давно нашел свою прическу (сейчас не смотрите, не успел в парикмахерскую перед интервью зайти). Плачу за стрижку 15 рублей, и меня все устраивает. По бритью — удобно, конечно, когда это делают за тебя. Но я купил хороший триммер и бритву — справляюсь сам.

Зато супругу Алексей в расходах на красоту не ограничивает. Маникюр, стрижка, окраска, эпиляция — все это требует денег, рассуждает мужчина. И он относится к таким тратам с пониманием.

— Девушки всегда хотят быть красивыми, и это правильно. Знаете, есть такое выражение: «Довольная жена — довольный муж». Когда жена мне говорит: «Хочу что-то купить», — я всегда отвечаю: «Купи». Если ей нужно в очередной раз обновить гардероб — без проблем, я нормально к этому отношусь. На годовщину свадьбы захотел сделать сюрприз — купил золотое кольцо. Мне не жалко никаких денег на жену и дочку. Но в последнее время, кстати, это стало работать в другую сторону.

Супруга может сказать: «Хочу купить, но не буду, дорого». То есть мы оба стали задумываться о рациональном использовании денег.

«Меня всегда поражало, сколько люди тратят на алкоголь в заведениях»

Алексей говорит, что вести семейный бюджет в последние месяцы он начал для того, чтобы откладывать деньги — около 10% от дохода. Его цель — сформировать подушку безопасности на случай непредвиденных обстоятельств, а в идеале в будущем сделать так, чтобы у семьи был пассивный доход. Но для этого, рассуждает парень, нужно очень усердно работать и научиться распоряжаться доходами.

— Вообще, на сегодня для меня деньги — это инструмент, которым надо уметь грамотно пользоваться. Начинающих электриков не допускают к проводам, пока они не выучат теорию, правильно? А с деньгами это, к сожалению, так не работает. Тратить деньги умеют все, а рационально их использовать — единицы.

— Вы умеете?

— Я учусь на своих и чужих ошибках. Моя первая ошибка — это непонимание того, куда уходят деньги. Когда ты не ведешь бюджет, не представляешь, что можно урезать и как откорректировать свои траты. Вторая ошибка — это отсутствие накоплений. Когда тебе что-то хочется и ты просто берешь кредит — это неграмотное поведение, на мой взгляд.

— Если взглянуть на финансовое поведение ваших знакомых, какие траты вы не разделяете?

— Я могу понять всех, кто и как мыслит. Во многом это вопрос приоритетов. Я бы не стал покупать себе статусную машину просто из-за того, что мне хватает на нее денег. А для кого-то важен статусный автомобиль, брендовые вещи, дорогая техника… Но главное, что меня всегда поражало, — это траты знакомых на алкоголь. Некоторые могут за выходные в барах потратить огромные суммы, причем это не алкоголики, а обычные ребята, которые любят отдыхать в заведениях. Готов ли я отдать столько денег, чтобы выпить? Точно нет.

— Вы по кафе вообще не ходите?

— Захожу пообедать, когда нет ссобойки, в будние дни у меня кафе и ссобойки 50 на 50. С женой по заведениям не ходим, потому что с ребенком это будет совсем не отдых, а скорее работа.

— Траты на путешествия разделяете?

— С турфирмой — скорее нет. Если все планировать самостоятельно, под свои интересы — да, такие поездки я понимаю. Но в нашем случае мы пока не можем себе это позволить. А ехать отдыхать в кредит? Никогда не понимал таких людей. Любопытно было бы с ними пообщаться, — смеется Алексей.

— Если бы жили один, сколько бы вам хватило денег?

— Наверное, я бы тратил все, что зарабатывал. Когда мужчина живет один, у него обычно нет какой-то глобальной цели. С семьей появляется больше ответственности, хочется чего-то достигать, добиваться, появляется дополнительная мотивация, ведь есть люди, которые от тебя зависят. А если говорить про сумму… Думаю, комфортная сумма для мужчины в Минске — это долларов 500. Это с учетом того, что придется снимать квартиру.

— Есть вещи, о которых мечтаете, но не можете себе позволить?

— Пожалуй, мне не хватает только своего жилья… Все остальное есть либо мне особо не нужно. Как я планирую покупать жилье? Пока четкого плана нет, но я вижу свой следующий шаг. На данном этапе это саморазвитие. Я читаю много книг, прохожу онлайн-курсы. Хочу развиваться и продвигать себя как специалиста, чтобы повышать стоимость своего часа. И планирую продолжать монетизировать свое хобби — программирование. Думаю, все это рано или поздно позволит мне приблизиться к своей цели.

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