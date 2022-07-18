Ученые связали умеренное употребление алкоголя связали с накоплением железа в мозге 3 18.07.2022, 8:45

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Ранее считалось, что оно может пройти почти бесследно для здоровья.

Ученые из Оксфордского и Кембриджского университетов, Лондонского университета королевы Марии (Великобритания) и Йельского университета (США) занимались поиском доказательств причинно-следственной связи между потреблением алкоголя и уровнем железа в мозге, а также возникающего из-за него снижения когнитивных способностей. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Medicine, пишет Naked science.

Ранее считалось, что умеренное потребление алкоголя может пройти почти бесследно для здоровья. Однако в последнее время появляется все больше научных работ, опровергающих эту точку зрения. Особенно важно понимать, как спиртные напитки сказываются, например, на отложении железа в мозге, ведь известно, что его повышенные уровни среди прочего приводят к нейродегенерациям вроде болезней Альцгеймера и Паркинсона. Но до сих пор исследователи не знали, накапливается ли железо в мозгу из-за умеренного потребления алкоголя, каковы механизмы этого процесса и клинические последствия при незначительных отклонениях.

Авторы работы анализировали данные по 20 965 добровольцам 40-69 лет (средний возраст — 55 лет, 48,6% — женщины), данные о которых собирали с 2006 по 2010 год и хранили в британском Биобанке. На момент наблюдений ни у кого из участников не было деменции или других подобных недугов. Они заполнили анкеты об употреблении алкоголя, прошли МРТ мозга и печени, а также серию тестов для оценки когнитивных и моторных функций. Содержание железа в мозге определяли с помощью количественного картирования магнитной восприимчивости, T2*-градиентного эхо и взвешенных по магнитной восприимчивости последовательностей.

Хотя почти три процента участников отнесли себя к непьющим, в среднем добровольцы еженедельно потребляли примерно 18 юнитов алкоголя, что равно десяти миллилитрам (восьми граммам) этанола или примерно семи с половиной банкам пива и шести бокалам вина. Это больше, чем рекомендуют британские специалисты — до 14 юнитов, хотя в случае мужчин допускают 21 юнит в неделю. В группе тех, кто охарактеризовали себя никогда не пьющих, в основном числились женщины с более низким показателем кровяного давления, но диабет встречался среди них чаще.

Как показал анализ всех данных, умеренное потребление алкоголя — выше семи единиц за семь дней — коррелировало с более низким содержанием железа в таламусе, но более высоким — в базальных ганглиях, то есть скоплениях нейронов в базальных отделах переднего и среднего мозга, участвующих в регуляции движения, познания, эмоций и так далее. Отложения железа в мозге шли рука об руку с ухудшением когнитивных функций: в частности, медленной скоростью реакции и упадком исполнительных функций — совокупности умственных способностей, необходимых для контроля и саморегуляции поведения.

«Потребление свыше 11 юнитов алкоголя в неделю оказалось связано с более высоким уровнем железа в печени, измеренным с помощью МРТ. У женщин это наблюдалось при приеме более 17 юнитов в неделю», — добавили исследователи. По их словам, были некоторые подтверждения причинно-следственной связи между генетически предсказанным потреблением алкоголя и восприимчивостью базального ядра и гиппокампа, но они не прошли корректировку множественными тестами.

Несмотря на некоторые ухудшения, ярких клинических проявлений нейроденегераций у участников исследования не выявили — вероятно, дело в том, что уровень железа в головном мозге служит ранним маркером заболеваний.

«В нашей работе более высокие системные уровни железа объясняли лишь 32% от общего влияния алкоголя на показатели железа в мозге, то есть могут быть задействованы другие механизмы. Вероятно, в их числе — повышение проницаемости гематоэнцефалического барьера для железа, что, в свою очередь, опосредовано снижением уровня тиамина (это встречается при расстройствах употребления алкоголя из-за комбинации неправильного питания, снижения абсорбции и метаболических изменений). У пациентов с церебральной аутосомно-доминантной артериопатией с подкорковыми инфарктами и лейкоэнцефалопатией (CADASIL) утечка железа была связана с проницаемостью гематоэнцефалического барьера. Другие возможные механизмы включают выбросы дофамина после приема алкоголя либо хронические воспалительные процессы. Альтернативный вариант — люди с более высоким содержанием железа в мозге пьют больше алкоголя», — объяснили ученые.

Если удастся подтвердить, что посредством повышенных уровней железа в мозге употребление спиртных напитков приводит к снижению когнитивных функций, можно применить существующие методы лечения, — к примеру, хелаторную терапию для пациентов с посттрансфузионной перегрузкой железом, подытожили авторы работы.

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