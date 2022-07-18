Последний «Собачий вальс» Путина и Лукашенко Олеся Яхно

18.07.2022, 9:13

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Олеся Яхно

Каким будет конец двух неадекватов?

Периодически меня еще спрашивают в комментариях: возможны ли переговоры с Россией? Хотя уже совершенно очевидно, что никакие переговоры в этой стадии уже и еще (одновременно) невозможны.

Уже – потому что действует исключительно военная логика, и в этой логике, видим, как РФ пытается еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Собственно, больше и некого втягивать.

Еще – потому что два неадеквата, видимо, остановятся, когда доведут все (для себя же) до критической точки, пятой.

Один, чтобы усидеть во власти, отдал свою территорию России под войну против Украины (не исключено, что это обсуждалось еще в стадии акций протестов, когда Кремль помог Лукашенко усидеть во власти). Второй – инфицированный вирусом войны, видимо, еще с 1945 года через "дедов" и перешедший в режим общения с миром исключительно в форме шантажа.

Вот эти двое должны доиграть свой "Собачий вальс" – возможно, тогда внутри РФ появится реальный запрос на переговоры.

Если вы видите в наших новостях фамилии и имена со строчной буквы – это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.

"Собачий вальс", кстати, в разных странах имеет разные варианты названий: "Блошиный вальс" – в Германии, Бельгии, Нидерландах, Норвегии; "Я наступил на кошку" – в Японии; "Ослиный марш" – в Венгрии; "Полька дураков" – на острове Майорка; "Марш воров" – в Китае. И т.д. В общем, вы поняли.

В случае России – это колоссальное упрощение политики.

Олеся Яхно, "Фейсбук"

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