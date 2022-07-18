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В Беларуси стартовала приемная кампания: когда подавать документы в вузы

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  • 18.07.2022, 9:45
В Беларуси стартовала приемная кампания: когда подавать документы в вузы
Фото: bymedia

Централизованное тестирование и в основные, и в резервные дни в Беларуси закончилось.

C понедельника, 18 июля, абитуриенты могут подавать документы в выбранные вузы — сроки определены Постановлением Минобразования от 19.04.2022 г. №81. Zerkalo.io публикует памятку, когда нести документы на бюджет и платное, в какие даты пройдут внутренние экзамены в вузах, а когда зачисление завершится.

Прием заявлений на бюджетную форму обучения продлится по 24 июля, а на платную — по 8 августа.

С 25 июля по 2 августа пройдут внутренние испытания в вузах.

Потом будет дополнительный набор на обучение за счет средств бюджета — он продлится с 5 по 7 августа.

Зачисление абитуриентов, которые будут обучаться на бюджетной основе, закончится 4 августа, на платной основе — 10 августа.

Для некоторых сельскохозяйственных, творческих и силовых вузов установлены отдельные сроки приема документов.

Сроки подачи документов на бюджет

с 18 по 24 июля – в большинство государственных вузов

с 18 по 26 июля – на дневное обучение в вузы сельскохозяйственного профиля и по всем специальностям в Военной академии и Институте пограничной службы, а также на военных факультетах

с 18 по 20 июля — для абитуриентов, которые поступают после профильных педагогических, аграрных, спортивных классов на особых условиях

с 15 ноября по 5 декабря – на заочное обучение образования в сельскохозяйственные вузы

Сроки подачи документов на платное для тех, кто не сдает вступительные испытания

с 18 июля по 8 августа – в большинство вузов

с 18 июля по 3 августа – в Академию МВД, Могилевский институт МВД, Университет гражданской защиты МЧС

с 18 июля по 9 августа – на обучение в очной форме по сельскохозяйственным специальностям

с 15 ноября по 5 декабря – на заочное обучение в вузы сельскохозяйственного профиля.

Сроки внутренних экзаменов в вузах

Все вступительные испытания пройдут с 25 июля по 2 августа. Внутренние экзамены сдают абитуриенты, которые поступают на филологические, творческие, архитектурные специальности, а на заочную сокращенную форму. Запись на них проходит во время подачи документов.

с 25 по 27 июля — в Университет гражданской защиты МЧС

с 25 по 28 июля — на военный факультет ГрГУ имени Янки Купалы

с 27 июля по 2 августа — на дневную форму по сельскохозяйственным специальностям

с 6 по 15 декабря — на заочную форму по сельскохозяйственным специальностям.

Сроки зачисления в вузы

Приемная комиссия вуза принимает решение о зачислении на бюджетную форму до 4 августа, на платную — до 10 августа.

по 29 июля — на бюджет для Военной академии, ИПС РБ, УГЗ МЧС, военных факультетов

по 20 декабря — на бюджет и платное на сельскохозяйственные специальности (заочная форма).

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