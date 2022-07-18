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Британская разведка рассказала о серьезных потерях в ЧВК «Вагнера»

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  • 18.07.2022, 9:52
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Британская разведка рассказала о серьезных потерях в ЧВК «Вагнера»

Между «вагнеровцами» и российскими «контрактниками» назревает конфликт.

ЧВК "Вагнер" почти наверняка играла центральную роль в последних боях в Украине, включая захват россиянами Попасной и Лисичанска в Луганской области. Эти бои нанесли группе большие потери.

Об этом говорится в ежедневном обзоре разведки Великобритании в Twitter. Россия использовала частную военную компанию "Вагнер" для усиления сил на передовой, а также для уменьшения нехватки личного состава и потерь.

"Вагнер" снижает стандарты набора, берет на работу осужденных и лиц, которые ранее были в черных списках. Для новобранцев доступно очень ограниченное обучение. Это, скорее всего, повлияет на будущую оперативную эффективность и уменьшит ее ценность как опоры для регулярных российских сил", - говорится в сообщении.

Глава "Вагнера" Евгений Пригожин недавно получил звание Героя Российской Федерации за наступление в Луганской области.

"Это в то время, когда происходит замена ряда высокопоставленных российских военных командиров, вероятно, обострит недовольство между военными и "Вагнером". Это также, вероятно, негативно повлияет на моральное состояние российских военных", - добавили в ведомстве.

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