Стало известно, сколько белорусы потратили в Грузии в этом году 1 18.07.2022, 9:59

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За это время страну посетило 41 955 граждан нашей страны.

Белорусы в Грузии с января по июнь включительно потратили $122,6 млн. Это следует из отчета Нацбанка Грузии, где есть данные по доходам от туризма. На цифру обратило внимание «Еврорадио».

За это время страну посетило 41 955 человек из Беларуси. Средние расходы на одного человека составили $2 922. Наш показатель второй в списке. На первом месте Россия. Оттуда в Грузию приехало 247 149 человек, которые потратили $219 млн. На человека получается в среднем $885.и это гораздо меньше, чем средние расходы белорусов.

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