Зеленский ответил Медведеву 12 18.07.2022, 10:04

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Президент Украины заявил, что Россия движется к трибуналу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не воспримет запугивания заместителя главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который угрожал Украине "судным днем" в случае удара по Крыму.

"Сегодня из России прозвучало очередное не очень трезвое заявление о якобы "судном дне" для Украины. Конечно, никто не будет воспринимать такое запугивание.

Но посмотрите, насколько цинично говорить такое именно сегодня – в очередную годовщину уничтожения Россией в небе над украинским Донбассом малайзийского "Боинга"", - приводит его слова "Украинская правда".

По словам президента Украины, уже тогда Россия шла к статусу государства-террориста и к специальному трибуналу, "который точно произойдет по поводу российской агрессии против Украины".

"Это для России будет судный день. И не в переносном смысле, не как громкое изречение, а буквально", - убежден Зеленский.

В воскресенье зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил Украине "судным днем" в случае удара по Крыму. В Офисе президента Украины ответили, что Медведев вызывает только жалость.

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