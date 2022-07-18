«С ужасом понимаешь, сколько денег уходит на продукты» 5 18.07.2022, 10:24

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иллюстрационное фото

Продавец честно рассказала о своих доходах и расходах.

Сотрудница продуктового магазина рассказала intex-press.by, сколько зарабатывает, какие есть плюсы в ее профессии, как часто обновляет гардероб и на чем экономит:

- Мне 52 года. По образованию я бухгалтер. Но вот уже около 17 лет работаю продавцом в магазине. Моя работа мне очень нравится. Не устраивает только зарплата и еще некоторые моменты.

Получаю я в месяц 540 рублей. Считаю, что это очень мало, учитывая цены на те же продукты, услуги.

Чайник включается раз 20 на день

Обязательный месячный платеж – коммунальные услуги. В месяц выходит около150 рублей. У нас с мужем трехкомнатная квартира. Мой муж – инвалид. Нет, он, слава Богу, двигается, все хорошо, но по состоянию здоровья не работает и получает небольшое пособие, которое в основном уходит на заправку автомобиля, лекарства, иногда еще хватает на поездки на природу. Все остальное – на мне.

Коммуналка тянет много. Мы часто стираем, электрический чайник включается раз 20 на день. А услуги дорожают. Также кладу себе и мужу деньги на мобильники по 10 рублей. Плюс интернет – 30 рублей в месяц.

На «химию» пока не трачусь – запаслись заранее

Работая в продуктовом, все цены знаешь наизусть и с ужасом понимаешь, сколько денег уходит на продукты.

Есть, конечно, плюс в работе – всегда можно выбрать себе самый свежий продукт, какой-то кусок мяса получше, по акции что-то взять.

Но и в моем магазине есть продукты дороже, чем в других. Поэтому за минералкой и соками муж ездит в магазин другой торговой сети, а домашнее молоко иногда берет на рынке – платит из собственных денег.

Я же почти каждый день тащу сумку: хлеб, батон, молочка. Кажется, всего понемногу, а сумма набегает. В месяц за продукты уходит примерно 300 рублей.

Хорошо, что до санкций и проблем с границами я запаслась моющими средствами, порошками, мылом. Друг мужа – дальнобойщик – всегда привозил, а мы каждый раз покупали что-то. Вот и насобирали запас. Но скоро он закончится и придется покупать в магазине, а это еще большие расходы.

Если выезжаем с мужем в город, то я обычно захожу в магазин низких цен и каждый раз чего-то наберу. Это могут быть новые зубные щетки, губки для мытья посуды, освежитель воздуха. На такие расходы в месяц идет примерно 20 рублей.

В магазине много соблазнов

Обедаю я на работе. Чаще всего беру что-то с собой из дома. Но иногда захочется чего-то вкусненького. Работая в таком месте, очень много соблазнов.

Иногда покупаю шоколадные сырки к чаю, кусочек новой колбаски, маленькую пачку сока. На все эти дополнительные вкусняшки в месяц трачу рублей 20 точно.

Хорошо, что работаю в 15 минутах ходьбы от дома. Хотя бы на проезд не трачусь.

Одежду я донашиваю ту, что есть. Мужу тоже много не нужно – он постоянно ходит в спортивном костюме. А у меня на работе – форма (халат).

По сегодняшним ценам не до обновок и моды. Элементарная майка в магазине стоит 30 рублей. Вот и ношу то, что есть. Благо, целый шкаф барахла насобирала. Все равно под халатом не видно, во что я одета.

Работа интересная. Еще бы зарплату достойную

Работа с людьми – непростая и очень тяжелая. В основном люди все адекватные: пришел – купил – ушел. Но есть любители жалоб. Например, один клиент однажды написал жалобу: мол, купил у вас банку селедки – в одной селедке икра была, в другой нет. Почему?!

И порой еще бесят такие клиенты, которые задают 100 вопросов: содержит ли продукт ГМО, пальмовое масло, какая жирность, а вкусное ли, а пробовали ли мы, а почему в другом магазине дешевле? Нервов на таких иногда не хватает.

Плюс профессиональные заболевания: простуды из-за сквозняков и кондиционеров, болезни ног и спины. Я через месяц колю уколы, так как у меня болит спина. Но что тут поделаешь? Профессию сама выбирала.

А вообще, работа продавца интересная. И коллектив у нас хороший и веселый. Еще бы зарплату достойную, и было бы вообще замечательно.

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