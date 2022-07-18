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Шойгу в истерике из-за успешного уничтожения ВСУ российских складов с боеприпасами

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  • 18.07.2022, 10:37
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Шойгу в истерике из-за успешного уничтожения ВСУ российских складов с боеприпасами
Сергей Шойгу

Министр обороны РФ якобы проинспектировал российскую группировку «Восток».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку "Восток", которой командует генерал-лейтенант Рустам Мурадов. На фоне регулярных уничтожений российских складов с военными боеприпасами, командование страны-агрессора уже с трудом скрывает панику и отчаянье.

В Минобороны РФ показали видео с Шойгу и его "инспекцией", однако почему-то убрали звук, пишет unian.net.

В заявлении от Минобороны страны-агрессора не обошлось без лживых обвинений в адрес Украины. В РФ утверждают, что ВСУ "обстреливают жилые кварталы Донбасса". Якобы из-за этого Шойгу и требует "высокоточно" поражать установки ВСУ.

Судя по всему, у Шойгу знатно "подгорает", ведь ВСУ уничтожают российские склады с боеприпасами и успешно "демилитаризируют" армию РФ.

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