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«На одну квартиру претендует 50 человек»

  • 18.07.2022, 10:50
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«На одну квартиру претендует 50 человек»

Белорусы показали, какое жилье и почем они снимают за границей.

«Мы привыкли, что в Минске практически в любой квартире будет духовка, но в Батуми совершенно не так. Посудомойка — это тоже большая редкость и микроволновка есть далеко не в каждой квартире. Найти квартиру с ванной, а не душевой кабиной тоже непросто», — говорит Дарья, белоруска, которая живет в Грузии. Realt пообщался с белорусами из разных стран и расспросил, какие там цены и ситуация на рынке аренды.

Германия, Кельн

«Когда выезжаете, стены обязательно перекрасить в нейтральный цвет»

— С жильем сейчас очень туго, особенно в больших городах, — говорит Ева, девушка снимает квартиру в Кельне. — На одну квартиру претендует около 50 человек. И хозяин решает, кому ее отдать. На его решение влияет «шуфа-лист» — это такой документ, в который могут вписать, что ты, например, шумный и неприветливый. Еще в договоре есть пункт о максимально допустимом шуме в квартире. И это не с 9 утра до 7 вечера, как у нас, а постоянно. Еще из интересного — есть график уборки подъезда, и каждый жилец в свой день убирает все этажи.

Ева обращает внимание, что в объявлениях о сдаче указывается «холодная» аренда — это значит без «коммуналки».

— Окончательную стоимость не узнаешь даже примерно, — объясняет девушка. — «Холодная» аренда начинается от 350 и может доходить до 2000. Это из тех объявлений, что я сама видела. Цена сильно зависит от земли и района.

Квартиры, рассказывает Ева, сдаются в основном пустыми, даже без кухни. Единственное, что есть, это санузел.

— Есть обязательный «кауцион» — деньги, которые вы оставляете в залог. Если, когда выезжаете, квартира в таком же состоянии, как и была, то эту сумму должны вернуть, но обычно хозяева что-то не указывают в документах, чтоб потом можно было сказать, что это было не так и не отдавать деньги обратно. Поэтому лучше сделать фото при въезде, чтобы было с чем сравнить. Кстати, стены при выезде из квартиры обязательно надо перекрасить в нейтральный тон.

Снять квартиру на короткий срок в Германии очень сложно, говорит Ева.

— Еще три месяца после того, как вы решили переехать, вы обязаны оплачивать квартиру, если не нашли человека, который заедет вместо вас.

Польша, Гданьск

«Приезжали смотреть квартиру, а перед нами были уже несколько компаний»

Влада говорит, что в Польше оказалась случайно. В феврале уехала в отпуск, там и осталась.

— Квартиру в Гданьске мы искали очень долго — с середины марта до мая. Квартиры в это время очень подорожали. Если раньше арендатор выбирал квартиру, то теперь арендодатели выбирают, кто будет снимать у них. Мы смотрели несколько вариантов и часто было такое: мы приходим, а перед нами уже несколько компаний, которым сдают. Наша ситуация еще усложнялась тем, что мы были с собакой — маленьким терьером. А 90% арендодателей хотят, чтобы к ним заселились жильцы без животных.

Квартира, которую сняла Влада с друзьями, по ее словам «немного древняя». Девушка имеет в виду ремонт.

— Было очень много красивых квартир в стиле Ikea, но туда совсем нельзя с собаками. В нашей квартире изначально тоже было такое условие, но арендодатель пошел нам навстречу.

В месяц компания платит за двухкомнатную квартиру 3 000 злотых (около 620 долларов) + коммуналка около 200 злотых (чуть больше 100 белорусских рублей).

— Возможно, зимой коммуналка будет выше, — предполагает Вера.

До центра от квартиры пешком можно дойти за час, а на трамвае около 15 минут.

— Рядом у нас много супермаркетов, есть ТЦ. До аэропорта около 40 минут езды. У нас четвертый этаж четырехэтажного здания с небольшим чердачком. Все чисто и красиво. Есть охранник жилого комплекса. Но как и везде есть нюансы. Первое — это «кауция», то есть страховка хозяину. Чаще всего она равна ежемесячной аренде, мы платили 3000 злотых. Это предполагает, что если мы захотим выселиться до окончания договора, то деньги не вернут, а если мы испортим что-то, эти деньги пойдут на восстановление.

Еще один момент — практически все хозяева составляют «окказиональный договор аренды».

— Он должен гарантировать, что мы не останемся на улице, если хозяин захочет нас выселить по какой-то серьезной причине — вдруг мы устроим дебош или еще что. Для этого договора нужны контакты человека с жилплощадью, которые якобы гарантирует нас забрать к себе в этом случае. Но по факту это галочка, за которую люди платят по 200 евро.

Польша, Варшава

«Увидели объявление с ужасными фото, но была идеальная локация и антресольный этаж»

— В Варшаве куча красивых квартир под длительную аренду, — говорит Даша. Девушка с парнем живет здесь пару месяцев. — Квартиры с хорошим ремонтом и ухоженными дворами, но нам хотелось чего-то другого. Мы увидели на сайте подозрительное объявление с ужасными фото. Но из плюсов там были локация, наличие антресольного этажа, высокие потолки и 62 «квадрата». По цене 3500 злотых в месяц (около 730 долларов).

Желающих посмотреть квартиру было немного. Хотя хозяин удивлялся, что аж три-четыре семьи приходили по объявлению.

— Похоже, он просто не знал, что происходит с другими квартирами, — улыбается Даша.

— Когда мы зашли внутрь по деревянным старым ступеням, мы сразу увидели потенциал в этой квартире, в ней хотелось быстрее навести «свой» порядок, убраться, выбросить кучу хлама, который остался от жильцов! Мы договорились и уже на следующей заехали в долгожданную квартирку. Уборка длилась на протяжении месяца, мусора было очень много: старые вещи, химсредства, куча лишнего, что захламляло красоту. Мы сделали перестановку, прикупили мелочей, чтобы заполнить пустое пространство в полках и тд! Кстати, помимо мусора, мы находили в квартире классные старые вещи — мольберт, красивые бокалы, статуэтки, книги. Все это сразу нашло себе место. А еще в квартире были цветы и пианино — это сразу любовь. Атмосфера сама подталкивает на творчество! А ходить по жутко скрипучему полу даже прикольно! Он совсем не бесит, — смеется Даша.

— Я накупила еще цветов, свечей, появились новые картины, мы поменяли лампы — и квартира сразу заиграла другими красками. Я влюбилась так точно! Конечно, мы еще многое хотим переделать, но уже и так довольны результатом, с учетом, что вложили совсем минимум.

Грузия, Батуми

«Сложно найти квартиру с духовкой и ванной, а не душевой кабиной»

Дарья с семьей переехала в Грузию в декабре прошлого года.

— Тогда рынок аренды был еще спокойный, можно было найти жилье не за сумасшедшие деньги. Мы ставили себе планку — 500 долларов, но в идеале хотели уложиться в 300. За такую сумму мы хотели снять квартиру с двумя спальнями и гостиной, объединенной с кухней, — рассказывает Дарья. — Сразу на два месяца мы сняли квартиру посуточно, а параллельно искали постоянное жилье. Получилось дороже, но я считаю это правильным решением, потому что сразу снять квартиру на долгий срок дистанционно непросто. Расскажу пару примеров. Понравилась квартира по объявлению — светлая, две комнаты и гостиная с кухней, 300 долларов. Но когда мы приехали, увидели в ванной огромную плесень. Конечно, на фотографиях этого не было видно. Или частный домик — тоже отличный, в саду растут мандарины, но на месте оказалось, что он находится на участке с хозяйским домом, а в объявлении об этом ничего не было сказано.

Из особенностей квартир в Батуми, в сравнении с Беларусью, Дарья замечает, что во многих нет духовки, а вместо ванной чаще всего установлена душевая кабина.

— Мы привыкли, что в Минске практически в любой квартире будет духовка, но здесь совершенно не так. Посудомойка — это тоже большая редкость и микроволновка есть далеко не в каждой квартире, — говорит девушка. — Найти квартиру с ванной, а не душевой кабиной тоже непросто. Часто вижу объявления в группах, где люди говорят, что хотели бы именно с ванной, но местные предупреждают, что здесь такое встречается очень редко.

А еще, рассказывает белоруска, часто в одной из спален не бывает окна. Обычно так случается в тех квартирах, где зонированием комнат хозяева занимаются самостоятельно.

— Мы смотрели квартиру с хорошим ремонтом, но в одной комнате не было окон и вся она была фиолетового цвета. Выглядело немного странно. Мы долго думали насчет этой квартиры, но в результате хозяева отказались ее сдавать, сказали, что через пару месяцев приезжают гости. Через какое-то время мы увидели объявление о сдаче этой же квартиры, но уже за 600 долларов, а не за 300, как было изначально.

Осложняло поиск квартиры для ребят то, что вместе с ними из Беларуси приехали два кота. Далеко не все хозяева готовы были заселить пару с животными.

— Я знаю истории, когда люди не могли снять квартиру с котиком и им приходилось оставлять его дома, в другой стране. Или еще — семейная пара взяла с улицы породистую собаку, которая прожила с ними 3 месяца. Потом им пришлось переехать, а хозяйка новой квартиры была против животных. Они снова отпустили собаку на улицу. Здесь часто такое бывает. В Грузии очень много бездомных животных.

В результате молодые люди когда сняли квартиру дороже той планки, которую себе ставили изначально — за 600 долларов. Получилось найти вариант с двумя спальнями, с окнами в каждой из них. На кухне есть духовка, микроволновка и посудомойка.

— Правда сама кухня настолько маленькая! Площадью три «квадрата». После 11 квадратных метров в Минске это для меня стресс, — улыбается Дарья. — Мы готовим на этой мини-кухне, а едим в зале.

Дарья говорит что после того, как в конце февраля-начале марта цены на аренду выросли, так и остались на этом уровне, о снижении никто не говорит. Более того, дороже арендовать жилье стало не только для новых квартиросъемщиков, многие хозяева повысили аренду и действующим арендаторам.

— Если до этого можно было снять неплохую двухкомнатную квартиру за 300 долларов (а я знаю случаи, когда снимали и за 200−250 долларов), то сейчас я вижу в группах предложения — 500−600 долларов, 1000 долларов. Как-то появилось объявление: сниму квартиру-студию до тысячи долларов. Местные или те, кто живет в Грузии давно, стали возмущаться: зачем вы пишете такие суммы? Вы поживете и уедете, а нам жить дальше. Часто появляются посты отчаяния. Для местных эти цены дикие. Кстати, недавно видела пост от украинцев, которые искали квартиру до 300 долларов — и им предлагали варианты.

У молодых людей с хозяйкой заключен контракт, который они составили самостоятельно. В нем зафиксирована цена и указано, что каждая из сторон должна предупредить за два месяца, если решит расторгнуть контракт.

— В контракте, который нам дали для примера, было указано, что должны предупредить за месяц, но, зная, как долго мы искали квартиру, я попросила изменить на два месяца, — объясняет Дарья. — И это сыграло нам на руку. Летом хозяйка сообщила, что не будет продлевать нам контракт, который закончится в январе, и мы в спокойном ритме будем искать квартиру.

Ребята понимают, что сейчас им придется заплатить больше, чем было полгода назад.

— Но мы спокойно относимся к тому, если не найдем подходящий вариант и нам придется уехать в другой город Грузии. Например, в курортном Кобулети можно снять квартиру дешевле.

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