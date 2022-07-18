«Вагнеровцы вошли в Украину на глубину чернозема» 3 18.07.2022, 11:05

2,914

Как рухнул миф о непобедимости «элитного спецназа» РФ.

Российские так называемые частные военные компании, самой известной из которых на сегодняшний день является ЧВК Вагнера, окутаны множеством мифов. Самый главный – о якобы суперпрофессионализме и непобедимости. Однако война в Украине доказала, что это не так. Огромные потери оккупантов вынудили рекрутов вербовать даже тех, кому раньше путь в "стаю" был перекрыт.

Подробнее об этом пишет OBOZREVATEL .

Российские "ихтамнеты" под крышей ГРУ

Героизация "вагнеровцев" и попытка представить их эдакими неуязвимыми воинами – результат планомерной работы российской государственной машины, хотя существование ЧВК (или группы) Вагнера официальные лица страны-агрессора упорно отрицают.

"Вагнеровцы" с начала создания подразделения в 2014 году абсолютно подконтрольны ГРУ (Главному управлению Генштаба ВС РФ). Когда Россия не могла открыто отправить в ту или иную страну своих солдат, туда летели "дикие гуси".

Дмитрий Уткин ("Вагнер"), бессменный руководитель ЧВК, которая по его позывному и получила условное название, ранее был командиром 700-го отдельного отряда спецназа 2-й отдельной бригады специального назначения ГРУ (место дислокации – Печоры Псковской области).

В 2014–2015 годах "вагнеровцы" орудовали на территории Украины – в Донецкой и Луганской областях. Осенью 2015 года основная "деятельность" ЧВК была перенесена в Сирию. В конце декабря 2021 года Офис генерального прокурора Украины объявил подозрение Дмитрию Уткину за преступления на территории нашей страны

Уголовное производство было открыто по статьям о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также о пособничестве ведению агрессивной войны.

А уже спустя пару месяцев после начала полномасштабного вторжения России появилась информация о "втором пришествии" группы Вагнера.

Российский депутат Виталий Милонов и владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин на Донбассе в апреле 2022 года.

Увидеть Украину и умереть

На этот раз "вагнеровцы" принимали непосредственное участие в выполнении задачи Кремля "взять Киев за три дня". Наемников спустя несколько дней после начала вторжения заметили уже под Киевом.

Как рассказали жители одного из ЖК в Буче, оказавшиеся в заложниках у российских оккупантов, помимо бурятов, в комплексе находились и россияне, ранее воевавшие в Сирии.

"Вооруженные до зубов россияне обсуждали между собой, что там было намного проще, чем в Украине. Такого сопротивления явно не ожидали", – поделился житель Бучи.

Как впоследствии стало известно, факты причастности "вагнеровцев" к зверствам в Буче зафиксировала даже Федеральная разведывательная служба Германии (BND) – об этом стало известно из перехваченных разговоров российских военных.

Уже 8 марта Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о первых фактах гибели этих "чудо-воинов".

"Пополняя резервы оккупационных войск, Россия привлекает к боевым действиям наемников частных военных компаний. Так, известно, что наемники ЧВК "Лига" (ЧВК "Вагнер") уже участвуют в боевых действиях на территории Украины в составе армии агрессора. Об этом, в частности, свидетельствуют жетоны уничтоженных оккупантов. Некоторые из них производились для использования во время боевых действий в Сирии и содержат надписи на арабском, английском и французском языках. А также сирийские телефонные номера", – сообщили в военной разведке.

Но это было только начало. Бойцов российской ЧВК начали планомерно уничтожать во время боевых действий сразу на нескольких направлениях.

По данным Главного управления разведки МОУ, одной из важнейших задач "вагнеровцев" была ликвидация военно-политического руководства Украины. Но все эти попытки оказались тщетными – в итоге профессиональные наемники отправились на тот свет.

"Вагнеровцы вошли в Украину на глубину чернозема. Да, пока еще не все, но мы работаем над этим", – поделился с журналистами офицер ВСУ.

Члены "элитного спецназа" один за другим гибнут и на Донбассе. А сами российские оккупанты признают, что толку от этих "ЧВКшников" оказалось мало.

"Туда, где рубеж надо взять, ЧВКшников столько загнали… А толку ни**я нет от этих ЧВКшников! Там они все полегли, эти ЧВКшники. Это спецназ на**й подготовленный! Они все полегли. Ну, не все, там остатки какие-то беспонтовые остались", – рассказал один из российских военнослужащих.

Зеленый свет мародерам и зекам

Большие потери вынудили руководство ЧВК дать команду объявить новый набор. Примечательно, что структура, славящаяся своим жестким отбором, сильно снизила планку. Уже в марте 2022 года на войну в Украине начали вербовать тех, кому ранее путь в группу Вагнера был заказан.

Если еще несколько месяцев назад в ЧВК не брали никого, кроме граждан Российской Федерации, родившихся на территории страны до 2014 года, то теперь в пункт вербовки в Молькино под Краснодаром приглашают и жителей "ДНР", "ЛНР" и оккупированного Крыма, а также иностранцев (исключение – граждане Грузии).

Уже не смущает ни наличие долгов перед Федеральной службой судебных приставов, ни отсутствие справки о несудимости или же загранпаспорта.

Потери оказались настолько велики, что в июле Россия была вынуждена активизировать набор в ЧВК (открытую мобилизацию Кремль пока боится объявлять, опасаясь протестов).

Теперь в ряды "вагнеровцев" стали вербовать даже осужденных преступников. По данным ГУР МОУ, из-за нехватки желающих активизировалось рекрутирование в местах лишения свободы. После подписания контракта и не менее полугода "службы" зекам обещают полную амнистию. Такие данные есть по исправительным учреждениям в Республике Адыгея, в Ростове, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

"Статья, по которой был осужден конкретный человек, неважна. Даже если это убийство или другие тяжкие преступления. В ходе собеседований, проводимых военнослужащими Главного управления Генерального штаба ВС РФ, новобранцам доказывают, что в течение двух месяцев планируется набор до 10 тыс. добровольцев. После этого состав ЧВК будет передислоцирован на территорию Донбасса", – рассказали в военной разведке.

А в Екатеринбурге и вовсе решили завлечь в ряды "вагнеровцев", разместив борды с изображением наемников, в руках у одного из которых – украденная мини-стиралка.

Именно мародерством "прославилась" российская армия в Украине и, судя по всему, обещание "большой добычи" – главная мотивация для вербовки наемников в ЧВК. Вот только вопрос – останутся ли в живых: на том свете богатства точно не пригодятся.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».