В Минске задержали воровавшего в магазинах россиянина 2 18.07.2022, 11:13

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Сумма ущерба составила 700 белорусских рублей.

Оперативники Московского РУВД задержали 44-летнего россиянина, который похитил мобильный телефон в магазине сотовой связи, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Как пояснили в милиции, мужчина отвлек внимание продавца и похитил с прилавка гаджет, защитное стекло и пленку. Похищенный телефон он планировал оставить себе. Сумма ущерба составила 700 белорусских рублей.

Возбуждено уголовное дело за кражу.

Известно, что мужчина причастен к совершению 3-х аналогичных преступлений на территории столицы и Минского района. Ранее он похитил ноутбук и музыкальные колонки.

Задержанный не работает, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности на территории Российской Федерации.

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