Лондон станет одним из самых жарких мест в мире 2 18.07.2022, 11:32

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Рекордная жара пришла в Британию.

На этой неделе в Великобритании может быть самый жаркий день за всю историю наблюдений, а температура, по прогнозам, поднимется до 41 градуса по Цельсию, сообщает ВВС.

Метеобюро выпустило красное предупреждение об экстремальной жаре в понедельник и вторник на большей части территории Англии, от Лондона и юго-востока до Йорка и Манчестера.

Высокие температуры также прогнозируются по всей Великобритании — с оранжевыми уровнями предупреждениями в остальной части Англии, во всем Уэльсе и некоторых частях Шотландии.

Самая высокая температура в +38,7 градусов в Великобритании была зафиксирована в Кембридже в 2019 году.

В понедельник Лондон станет одним из самых жарких мест в мире, а температура поднимется выше Западной Сахары и Карибского бассейна.

Жаркая погода сохранится во вторник, а ночная температура, по прогнозам, будет около 20 градусов, а в среду похолодает.

Это первый раз, когда Метеобюро выпустило красное предупреждение с тех пор, как система была введена в прошлом году.

Это означает, что ожидается "широкомасштабное воздействие на людей и инфраструктуру", при этом потребуются "существенные изменения в методах работы и повседневной жизни".

Некоторые школы планируют закрыть досрочно или вообще не открывать, хотя правительство выпустило инструкции, направленные на то, чтобы они оставались открытыми.

Транспортная сеть Network Rail заявила, что люди должны путешествовать только "в случае крайней необходимости" в понедельник и вторник, при этом уже объявлено о некоторых отменах и действуют ограничения скорости по всей сети.

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