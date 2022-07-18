«Путин начинает сдуваться» 5 18.07.2022, 11:45

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Эксперт назвал цель внеочередного заседания госдумы РФ.

Анонсированное российским президентом Владимиром Путиным внеочередное заседание госдумы оказалось "большим пшиком".

Так прокомментировал собрание Госдумы РФ военный эксперт Олег Жданов.

Он отметил, что на собрании состоялось снятие Дмитрия Рогозина с должности главы "Роскосмоса", награждение пропагандиста Соловьева и решение внутренних вопросов РФ. "Это говорит о том, что Путин "сдувается". Путин превращается в пшик", - отметил Жданов.

По его словам, кремлевская риторика была направлена на успокоение внутреннего электората.

"Чтобы люди не бунтовали, не спрашивали: почему так долго длится война?.. Кстати, сюда ложится и приезд Шойгу. Человек, который никогда не служил в армии, стоит у карты и отдает распоряжение усилить на всех направлениях деятельность ВС РФ", - добавил эксперт.

Но, как отметил эксперт, на фронтах ситуация для ВСУ является стабильной.

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