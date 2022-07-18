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У клиентов «Альфы» возникли сложности с оплатой покупок в онлайн-магазинах

  • 18.07.2022, 11:52
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У клиентов «Альфы» возникли сложности с оплатой покупок в онлайн-магазинах

В чем дело?

У некоторых клиентов «Альфа-Банк» не получается оплатить покупки в китайском онлайн-магазине AliExpress. В банке объяснили zerkalo.io, что происходит и как быть.

В «Альфе» подчеркнули, что проблема с AliExpress — это частная ситуация.

«Есть и другие сервисы, которые из-за своей внутренней политики отказываются принимать не только наши карты, но и карты других белорусских банков. К сожалению, не на все эти ограничения получается влиять, но мы стараемся изо всех сил. С начала мая мы провели много долгих и усердных переговоров с AliExpress, и нам удалось восстановить большую часть операций», — написала пресс-служба «Альфа-Банка».

В финучреждении попросили клиентов, которым не удалось оплатить покупки на AliExpress, сообщить об этом сотрудникам чата или контакт-центра. При этом необходимо указать дату и время совершения платежа, место оплаты (сайт/приложение), способ оплаты (по реквизитам карты или через рау-сервис), платежную систему используемой карты (Visa/Mastercard), текст ошибки при оплате.

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