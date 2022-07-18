Три украинских фильма, которые стали известны всему миру 18.07.2022, 12:17

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Их стоит посмотреть.

В годами украинские киноленты все чаще попадают на международные конкурсы, благодаря чему получают всемирную славу. «Униан» рассказывает о трех кинолентах, которые стоит посмотреть.

Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго

Его можно описать как "небанальный фильм на неожиданную тему". Документальный фильм режиссера Надежды Парфан вышел на большие экраны в 2019 году.

Сюжет повествует о жизни коммунального предприятия, а именно - о профсоюзном хоре, в котором поют диспетчеры, ремонтники, слесари, бухгалтеры и другие сотрудники. Именно через две сюжетных линии - работу и хор - раскрываются личности героев.

"Главное, чтобы люди какое-то утешение имели. Чтобы не только работа, домашние хлопоты, семейные. А чтобы что-то для души было", - говорит главный герой Иван Гаврилишин, который работает в КП уже 20 лет.

Гуцулка Ксеня

Мюзикл/Фильм-оперетта 2019 года. Этот жанр довольно редко встречается в украинском кинематографе, однако эта лента доказала свою достойность.

Согласно сюжету, действие происходит в 1939 году в селе Ворохта (сегодня Ивано-Франковская область), которое тогда еще было частью Польши. Молодой американец и сын украинских иммигрантов Ярослав получает шанс стать миллионером. Чтобы это удалось, нужно исполнить последние желание отца: жениться на настоящей сознательной украинке. Для этого герой едет в Карпаты, где встречает Ксеню.

Вулкан

Драма 2018 года. Главный герой - переводчик мониторинговой миссии ОБСЕ Лукас. Он отправляется на границу с Крымом в составе миссии, но после странных стечений обстоятельств, он оказывается в городке на юге Украины, где встречает местного чудака по имени Вова. Благодаря Вове Лукас погружается в мир украинской провинции, где жизнь оторвана от всякой логики или структуры.

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