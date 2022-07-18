Комбат украинской Нацгвардии: «Боевые» буряты днями сидят на деревьях и притворяются кустами 6 18.07.2022, 12:36

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Боец рассказал, как россияне маскируются на поле боя.

Командир батальона имени Кульчицкого Национальной гвардии Украины с позывным "Мустанг" описал новый метод маскировки россиян на поле боя и то, как ведут себя русские "боевые" буряты, пишет unian.net.

По его словам, "боевые" буряты любят по несколько дней сидеть на деревьях. Кроме того, они притворяются кустами, чтобы разведывать позиции украинских военных.

"Недооценивать врага нельзя", – отметил командир.

"Боевые" буряты любят по несколько дней сидеть на деревьях и притворяются кустами

Что касается нового метода маскировки россиян, то как отметил боец, его случайно обнаружили по время планового облета вражеских позиций. Оказалось, что оккупанты прячутся под землей под настилом, прикрытым землей.

"Как люком накрываются, и все, их не видно", – рассказал командир.

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