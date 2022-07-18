Под Волковыском подтопило 60 жилых домов и 153 дачи
- 18.07.2022, 12:41
Фоторепортаж.
В Волковысском районе в результате выпадения сильных осадков со 2 по 13 июля поднялся уровень воды в реках Россь и Нетупа. Всего выпало 134,4 мм осадков – это 157 процентов от месячной нормы, сообщает официальный телеграм-канал Гродненского облисполкома.
Выход рек из берегов привел к подтоплению частных подворий: подтопило 153 дачных участка и 60 дворов жилых домов.
Отмечается, что жизнеобеспечение населения не нарушено, пострадавших нет.