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Под Волковыском подтопило 60 жилых домов и 153 дачи

  • 18.07.2022, 12:41
Под Волковыском подтопило 60 жилых домов и 153 дачи

Фоторепортаж.

В Волковысском районе в результате выпадения сильных осадков со 2 по 13 июля поднялся уровень воды в реках Россь и Нетупа. Всего выпало 134,4 мм осадков – это 157 процентов от месячной нормы, сообщает официальный телеграм-канал Гродненского облисполкома.

Выход рек из берегов привел к подтоплению частных подворий: подтопило 153 дачных участка и 60 дворов жилых домов.

Отмечается, что жизнеобеспечение населения не нарушено, пострадавших нет.

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