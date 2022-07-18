Ученые обнаружили самую молодую вращающуюся галактику 18.07.2022, 13:23

Группа астрономов использовала телескоп ALMA, чтобы найти медленно вращающуюся галактику в ранней Вселенной.

Эта галактика является самой молодой из когда-либо обнаруженных с измеренным вращением, и она намного медленнее, чем современные галактики. Об этом ученые сообщили в статье в The Astrophysical Journal Letters (перевод — lenta.ua ).

Все галактики вращаются, как правило, с невероятной скоростью. Например, галактика Млечный Путь имеет скорость вращения более 200 километров в секунду. Но астрономы пока не понимают, как галактики разгоняются до таких скоростей. Единственный способ узнать это — провести измерения галактик на протяжении всего космического времени, составив карту галактической эволюции.

Недавно группа астрономов из Университета Васэда в Токио использовала ALMA (большую миллиметровую/субмиллиметровую матрицу Atacama) в Чили для наблюдения за очень далекой галактикой. Эта галактика, MACS1149-JD1, находится так далеко, что обычно слишком тусклая, чтобы ее можно было наблюдать.

Но свет от этой галактики проходит через гигантское скопление галактик, и гравитационное линзирование от этого скопления увеличивает MACS1149-JD1. Астрономы могут использовать это увеличение, чтобы увидеть галактику.

MACS1149-JD1 существовал, когда Вселенной было всего 500 миллионов лет, что делает ее одной из самых молодых известных галактик.

Команда обнаружила, что MACS1149-JD1 имеет диаметр всего 3000 световых лет. Это намного меньше, чем галактика Млечный Путь, ширина которой превышает 100 000 световых лет. Они также обнаружили, что MACS1149-JD1 вращается со скоростью всего 50 километров в секунду, что составляет менее четверти скорости вращения Млечного Пути.

Эти результаты предполагают, что галактики изначально маленькие и вращаются медленно. Затем в течение миллиардов лет они накапливают больше вещества и увеличивают скорость своего вращения.

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