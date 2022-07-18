«Опять Дмитрий Анатольевич закусить забыл!» 13 Telegram-канал «Запретное мнение»

18.07.2022, 13:30

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Красной кнопкой путинская элитка машет по несколько раз в неделю.

НеДимон, чтобы его не забывали, сегодня отметился очередной угрозой:

"В случае, если что-то подобное произойдет (атака на Крымский мост), для них всех там одномоментно наступит Судный день, очень быстрый и тяжелый, укрыться будет очень сложно".

Как не трудно догадаться, это намек на применение стратегического ядерного оружия.

Ключевая проблема подобных заявлений (красной кнопкой представители путинской элитки последнее время машут по несколько раз в неделю) заключается в том, что без подкрепления их реальными действиями, они моментально становятся банальным сотрясанием воздуха.

Причем с каждым разом их эффективность снижается, уходя в глубокий минус.

Первый раз публика напряглась — "кто знает, что от этих психических можно ожидать". Второй вздрогнула. Когда же угрозы посыпались словно из рога изобилия, к ним привыкли и стали воспринимать с трудно скрываемой усмешкой — "опять Дмитрий Анатольевич закусить забыл!"

Вопрос: что дальше?

Других равнозначных козырей, которые можно было бы достать из широких штанин, у Кремля нет. Повышение же ставок по единственному имеющемуся предполагает воплощение угрозы в жизнь. Режим собственноручно загнал себя в угол.

Рано или поздно "НеВойна 2022" добертся и до аннексированного Крыма. Это вопрос времени. Отказ от ударов стратегическим, при таком раскладе, будет воспринят проявлением слабости.

А слабого агрессора, рискнувшего на свой страх и риск вторгнуться в соседнее суверенное государство, никто щадить не станет. Инициатива быстро перейдт к противоположной стороне.

И дело здесь не в морально-нравственных терзаниях (Путин готов отправить в "рай" хоть всех детей Земли и ничего внутри него не дрогнет), а исключительно в технической составляющей. е

"Взлетит?/Куда прилетит?" — точных ответов в Кремле никто не знает. Когда распил государственного бюджета совершается даже в ключевых сферах, отвечающих за выживаемость правящей верхушки, уверенности в завтрашнем дне нет и быть не может.

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