Белоруска пыталась продать босоножки за 20 рублей, а лишилась 12 тысяч

Белоруска пыталась продать босоножки за 20 рублей, а лишилась 12 тысяч6
- 18.07.2022, 14:09
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Жительница Солигорска столкнулась с мошенниками.
Кажется, мошенники написали уже всем, кому только могли, но все равно продолжают находить новых жертв. Очередная пострадавшая — жительница Солигорска, потерявшая на ровном месте приличную сумму, пишет «Онлайнер».
41-летняя женщина попробовала продать босоножки, оценив их в 20 рублей. Меньше чем через десять минут с ней уже связался мошенник, якобы покупатель из Могилева. Продавец перешла по ссылке и ввела свои персональные данные и данные для доступа к счету.
Фальшивые сайты были замаскированы под систему оплаты и службы курьерской доставки. В итоге с ее карточки сняли 12 тысяч рублей. Это не единственный такой случай: не так давно женщина пыталась продать джинсы, а с ее карты увели тысячу рублей.
Возбуждено уголовное дело, мошенника ищут.