Белоруска пыталась продать босоножки за 20 рублей, а лишилась 12 тысяч 6 18.07.2022, 14:09

3,716

Жительница Солигорска столкнулась с мошенниками.

Кажется, мошенники написали уже всем, кому только могли, но все равно продолжают находить новых жертв. Очередная пострадавшая — жительница Солигорска, потерявшая на ровном месте приличную сумму, пишет «Онлайнер».

41-летняя женщина попробовала продать босоножки, оценив их в 20 рублей. Меньше чем через десять минут с ней уже связался мошенник, якобы покупатель из Могилева. Продавец перешла по ссылке и ввела свои персональные данные и данные для доступа к счету.

Фальшивые сайты были замаскированы под систему оплаты и службы курьерской доставки. В итоге с ее карточки сняли 12 тысяч рублей. Это не единственный такой случай: не так давно женщина пыталась продать джинсы, а с ее карты увели тысячу рублей.

Возбуждено уголовное дело, мошенника ищут.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».