Белорусских пятиборцев отстранили от чемпионатов мира и Европы 1 18.07.2022, 14:12

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Спортсмены будут отстранены и от других международных соревнований.

Пятиборцы из Беларуси и России отстранены от участия в чемпионатах мира и Европы. Соответствующее решение принял Международный союз современного пятиборья, сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности.

Кроме того, белорусские спортсмены будут отстранены от всех официальных международных соревнований под эгидой UIPM и ЕАМР.

С соответствующей инициативой в международные структуры обратилась Федерация современного пятиборья Украины.

"Впрочем, представители стран-агрессоров до сих пор занимают руководящие должности в структуре UIPM и EAMP. Наши призывы, шаги других международных спортивных организаций пока на эту ситуацию не повлияли. Работаем над этим", — добавил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

Современное пятиборье включает верховую езду, фехтование, стрельбу, плавание, бег по пересеченной местности.

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