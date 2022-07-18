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Белорусских пятиборцев отстранили от чемпионатов мира и Европы

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  • 18.07.2022, 14:12
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Белорусских пятиборцев отстранили от чемпионатов мира и Европы

Спортсмены будут отстранены и от других международных соревнований.

Пятиборцы из Беларуси и России отстранены от участия в чемпионатах мира и Европы. Соответствующее решение принял Международный союз современного пятиборья, сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности.

Кроме того, белорусские спортсмены будут отстранены от всех официальных международных соревнований под эгидой UIPM и ЕАМР.

С соответствующей инициативой в международные структуры обратилась Федерация современного пятиборья Украины. 

"Впрочем, представители стран-агрессоров до сих пор занимают руководящие должности в структуре UIPM и EAMP. Наши призывы, шаги других международных спортивных организаций пока на эту ситуацию не повлияли. Работаем над этим", — добавил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

Современное пятиборье включает верховую езду, фехтование, стрельбу, плавание, бег по пересеченной местности.

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