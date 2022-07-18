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ВСУ до конца лета перейдут в контрнаступление на нескольких направлениях: прогноз

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  • 18.07.2022, 14:14
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ВСУ до конца лета перейдут в контрнаступление на нескольких направлениях: прогноз

Украинским бойцам поможет вооружение от партнеров.

Достаточно вероятно, что украинские военные перейдут в контрнаступление на нескольких направлениях уже до конца лета. Такой прогноз сделал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

По его мнению, поставки западного оружия позволяют ВСУ уже сейчас готовиться к контрнаступательным действиям.

"На херсонском и харьковском направлениях можно говорить, что оккупационные войска перешли к пассивной обороне, они сдерживают наступление ВСУ. Поэтому следует говорить, что с получением оружия от партнеров, которое уже поступило в ВСУ, следует ожидать изменения военного противостояния. То есть контрнаступления украинских военных по нескольким направлениям уже до конца лета", – отметил он.

При этом эксперт добавил, что "основным военным театром" до конца лета будет оставаться донецкое направление.

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