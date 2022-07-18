Многодетную мать из Пружан осудили на пять лет лишения свободы 5 18.07.2022, 14:30

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Игорь и Юлия Лаптанович с детьми

Ее муж тоже в колонии за протесты.

В Гродно 18 июля огласили приговор многодетной матери из Пружан Юлии Лаптанович, которая обвинялась по шести «протестным» статьям УК, сообщает правозащитный центр «Весна».

Суд признал Юлию виновной в «создании условий для оскорбления представителя власти, пособничестве в угрозе насилия в отношении должностного лица, клевете, незаконных действиях в отношении информации о частной жизни и персональных данных, создании условий для совершения угроз судьи, а также содействии экстремистской деятельности».

Ей назначили пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Политзаключенную также обязали выплатить 608 рублей штрафа.

Юлия Лаптанович — мать троих из Пружан, которая ранее была осуждена на три года «домашней химии» по делу протестного хоровода 13 сентября 2020 года в Бресте. Ее муж Игорь Лаптанович также является политзаключенным — он получил 2,5 года колонии по «хороводному делу».

Несколько месяцев спустя после вынесения первого приговора, 13 октября 2021 года, дома у Юлии прошел обыск, после которого ее задержали в рамках нового уголовного дела. Женщину заключили в СИЗО-7. В середине июня 2022 Юлию перевели из СИЗО-7 в гродненскую тюрьму № 1.

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