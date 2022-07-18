Лукашисты начали рассылать автовладельцам извещения об уплате транспортного налога 1 18.07.2022, 14:40

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«Власти» снова лезут в карманы белорусов.

В октябре прошлого года владельцы автомобилей в своих почтовых ящиках впервые увидели новый документ — извещения об уплате транспортного налога. Тогда шла речь об авансовом платеже в 29 рублей (на переходный период от госпошлины к налогу). Сегодня стало известно о рассылке платежек на основную сумму. Для большинства хозяев легковушек это 73 рубля, пишет «Онлайнер».

В извещении указана стандартная информация: Ф. И. О. владельца, место жительства, УНП (учетный номер плательщика) и реквизиты платежа. Предусмотрен даже QR-код для быстрой платы в ЕРИП.

В данном конкретном случае за владельцем числится два легковых автомобиля массой более 1,75 тонны, но не более двух. Согласно тарифам налог на такие модели составляет по 102 рубля. Вычитаем сумму аванса в 29 рублей, уплаченного в прошлом году. Выходит к оплате в этом году — по 73. Начиная со следующего года суммы будут приходить в полном объеме (то есть по 102 рубля для таких машин).

Не стоит думать о грядущих тратах владельцам машин старше 1991 года выпуска; владельцам электрокаров — до конца 2025 года; хозяевам машин, переоборудованных для перевозки инвалидов. Пенсионерам, инвалидам I или II группы (при условии, что у владельцев есть права нужной категории) обещают скидку в 50%, инвалидам III группы — 25%.

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