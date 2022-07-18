закрыть
18 июля 2022, понедельник, 15:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В полку Калиновского формируют третий батальон

3
  • 18.07.2022, 14:54
  • 2,076
В полку Калиновского формируют третий батальон

Количество белорусских добровольцев в Украине стремительно растет.

В составе полка Калиновского формируется третий батальон — "Литвин". Об этом сообщает пресс-служба полка.

"Назвать точное количество личного состава полка Калиновского мы не можем в целях безопасности. Как мы уже говорили, в составе полка Калиновского действуют два боевых батальона — "Террор" и "Волат", формируется третий батальон — "Литвин", — сообщили в пресс-службе.

Создание третьего батальона представительница формирования объяснила "стремительным ростом полка и появлением новых боевых задач".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник
К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник Артем Черников
Тюрьма для четверых, включая младенца
Тюрьма для четверых, включая младенца Ирина Халип
Бильярд перед концом света
Бильярд перед концом света
«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин