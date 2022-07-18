В полку Калиновского формируют третий батальон

В полку Калиновского формируют третий батальон3
- 18.07.2022, 14:54
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Количество белорусских добровольцев в Украине стремительно растет.
В составе полка Калиновского формируется третий батальон — "Литвин". Об этом сообщает пресс-служба полка.
"Назвать точное количество личного состава полка Калиновского мы не можем в целях безопасности. Как мы уже говорили, в составе полка Калиновского действуют два боевых батальона — "Террор" и "Волат", формируется третий батальон — "Литвин", — сообщили в пресс-службе.
Создание третьего батальона представительница формирования объяснила "стремительным ростом полка и появлением новых боевых задач".