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ЕС представит еще 500 миллионов евро военной помощи Украине

  • 18.07.2022, 15:08
ЕС представит еще 500 миллионов евро военной помощи Украине

Соответствующее решение согласовали главы МИД стран Евросоюза на встрече в Брюсселе.

Европейский Союз предоставит еще 500 миллионов евро на поставки вооружений и военной техники Украине. Соответствующее решение в понедельник, 18 июля, согласовали главы МИД стран ЕС на встрече в Брюсселе. Как пишет «Немецкая волна», об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

Тем самым, общий объем поставок оружия и снаряжения украинской армии из стран ЕС в рамках Eвропейского инструмента поддержки мира EPF (European Peace Facility) достигнет 2,5 млрд евро, указал он далее. "Европа продолжает действовать во имя мира и защиты наших ценностей. Я приветствую политическое решение Совета ЕС по пятому траншу Украине в рамках EPF", - написал он в Twitter.

Первый пакет военной помощи Украине на 500 миллионов евро был принят в конце февраля, еще три последовали в марте, апреле и мае. По данным ЕС, эти средства направляются на финансирование оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также поставки средств личной защиты, санитарных материалов и топлива.

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