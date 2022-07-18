10 продуктов, которые полезны для здоровья легких 18.07.2022, 15:21

Один из них — яблоки.

Как утверждает Ханде Гюнгёр, диетолог, сотрудник больницы «Медикана Бурса», при поддержании лёгких в хорошем состоянии немалую роль может играть и питание. При этом существуют особые продукты, положительно влияющие на здоровье дыхательной системы.

По словам диетолога Ханде Гюнгёр, здоровое питание позволяет обеспечить и здоровье лёгких. К примеру, углеводы производят углекислого газа больше, жиры - меньше. Именно поэтому людям, которые страдают от проблем с дыханием, рекомендуют следовать диете, при которой в организм поступает большее количество жиров и меньшее - углеводов.

Кроме того, для поддержания дыхательной системы в здоровом состоянии нужно обратить внимание на десять групп продуктов.

Прежде всего, как отмечает специалист, это продукты, содержащие много клетчатки, а также магний, селен, витамины группы B (овёс, чечевица, ячмень).

Далее - свежие овощи. Среди них - перец, тыква, свёкла, томаты, мангольд, краснокочанная капуста. Эти продукты также уменьшают вероятность возникновения хронической обструктивной болезни лёгких, рака, улучшают работу дыхательной системы в целом.

Затем идут свежие фрукты, ягоды. Это в особенности черника, яблоки.

Продукты, богатые антиоксидантами, противовоспалительными компонентами, функциональные продукты также положительно влияют на лёгкие. К примеру, это кофе, какао, зелёный чай, куркума.

Омега-3 и продукты, содержащие данное вещество, позволяют улучшить проницаемость сосудов дыхательных путей. Для этого можно включить в рацион лосось, сардину, анчоусы.

Полезно потреблять для дыхательной системы и орехи. Например, бразильский орех оказывает положительное влияние на здоровье лёгких за счёт селена и антиоксидантов.

Благодаря кальцию, селену, фосфору йогурт способен уменьшить риск возникновения хронической обструктивной болезни лёгких.

Большое количество полифенолов позволяет оливковому маслу предотвратить развитие респираторных заболеваний, при которых нарушается работа лёгких. Помимо этого, полезны для лёгких витамины (в том числе С и E), минералы, антиоксиданты.

Также нельзя забывать и о воде. Пить достаточное количество жидкости крайне важно для правильного функционирования лёгких.

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