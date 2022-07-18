Политолог Андрей Пионтковский рассказал, с чего начнется падение режима Путина 18.07.2022, 15:30

Андрей Пионтковский

И предположил, когда это может произойти.

Российский публицист и политолог Андрей Пионтковский выразил мнение, что Украина вернет Херсон в августе, после чего начнется падение режима российского диктатора Владимира Путина.

В интервью BBC он отметил, что и Россия, и Украина поставили себе в войне амбициозные цели на ближайший период: Россия – захватить Славянск, а Украина – освободить Херсон.

На вопрос, когда Украина освободит Херсон, Пионтковский ответил: «Летом. Либо Славянск, либо Херсон будут взяты летом. Думаю, это произойдет в августе».

Политолог подчеркнул, что контрнаступление Украины и освобождение Херсона станет "шоковой терапией" для россиян, зомбированных пропагандой, «и внутри путинского бункера».

«Каждому соратнику Путина будет понятно, что война проиграна. После этого начнется падение режима. Быстро произойдут серьезные политические изменения внутри России», — заявил Пионтковский.

Он добавил, что не подразумевает, что к власти придут демократические силы.

«Нет, к власти придут такие же негодяи, которые вместе с Путиным ответственны за эту войну. Но они будут вынуждены занять более реалистичную позицию. И согласиться на консолидированную формулу Запада. К слову, эту формулу озвучил и президент Зеленский. Прекращение огня возможно только после отвода российских войск на линию 23 февраля», — объяснил политолог.

До этого, по его словам, Киев не согласится на прекращение огня, а после этого начнутся переговоры о восстановлении территориальной целостности Украины.

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