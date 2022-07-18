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Как минчанин своими руками восстановил дом своего деда в деревне

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  • 18.07.2022, 15:56
  • 2,720
Как минчанин своими руками восстановил дом своего деда в деревне

Дом находится в 70 километрах от Минска.

Владимир восстанавливает дом, который когда-то строил его дедушка. Он находится в деревне Петриловичи возле Ивенца, пишет realt.by.

Это в 70 километрах от Минска. В детстве Вова часто проводил там время и уже тогда мечтал о втором этаже (сейчас он его достроил). Для мужчины очень важно продолжать семейную историю этого места, а еще сохранять внутри деревенскую атмосферу, поэтому в доме почти все сделано своими руками из дерева.

Владимир рассказал о том, как трудно было достраивать дом. И он даже думал, что легче было бы возводить новый. Но оно того стоило! Об этом и не только — в видео.

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