Украинские разведчики уничтожили ДРГ морской пехоты РФ 2 18.07.2022, 16:02

3,520

В результате операции взят в плен командир взвода.

Разведывательная группа Главного управления разведки "Кедр" провела операцию в селе Дементиевка на Харьковщине и уничтожила 36 оккупантов. Подразделение врага украинские бойцы обнаружили в разрушенных зданиях.

Еще много оккупантов получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны.

Позже "Кедр" вместе с подразделениями местной территориальной обороны и Национальной гвардии провел ряд боестолкновений и заставил врага отойти с позиций, несмотря на значительное численное преимущество противника.

В результате операции были добыты многочисленные трофеи и взят в плен раненый командир взвода вражеской ДРГ.

Им оказался уроженец Запорожской области 1989 года Станислав Трутнев. Это военнослужащий 140 отряда специального назначения борьбы с подводными диверсионными силами и средствами Северного флота ВМФ РФ (в/ч 69068, Видяево Мурманской области). Три года назад он был откомандирован в группировку вооруженных сил РФ в Сирии.

Разведчики добавили, что непосредственно на поле боя ему была оказана первичная медицинская помощь, сейчас он находится в одном из украинских медицинских учреждений.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».