В Минске очередь за апостилем растянулась до 2023-го года 1 18.07.2022, 16:08

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Каждый день у МИД стоят сотни человек.

С момента, когда для получения апостиля ввели предварительную запись в МИД, прошло три с половиной месяца. Dev.by проверил, что изменилось за это время и какие сейчас очереди.

Вариант первый — записаться в МИД и ждать марта 2023 года

Утром 18 июля в очереди около главного консульского управления МИД на Маркса несколько десятков человек — это гораздо меньше, чем было в конце апреля. Рюкзаки c нашивками EPAM и «айтишные» разговоры в очереди тоже встречаются значительно реже.

— Сейчас, думаю, многие для запасного аэродрома хотят апостили сделать, вот они и могут ждать больше полугода. Те, кому надо было уезжать срочно, уже уехали, — рассказывает ипэшник-девопс, который сам думает о плавном переезде следующим летом.

Если в апреле записывали на четыре месяца вперед, то сейчас на 8 — те, кто отстоял в очереди сегодня с 9 до 11 утра и записался в тетрадь МИД, получат апостиль в середине марта следующего года. Это первая очередь, еще ее называют живая или официальная. За час-полтора здесь можно справиться и ждать полгода, чтобы отдать документы и в тот же день забрать их.

Вариант второй — переклички дважды в день, ночные дежурства и апостиль через пару недель (но это не точно)

Есть вариант получить апостиль быстрее, но не факт, что проще. Для этого надо записаться в тетрадку у волонтеров. Те, кто записаны в этой тетради, попадают в МИД без предварительной записи. Но если в первом случае известна точная дата, когда нужно приносить документы, здесь ее никто не назовет.

— Это может быть и через 3 недели, а кому-то везло попасть и через 6 дней, — рассказывает девушка, которая сегодня отвечает за тетрадь.

Сегодня в тетради записаны около 150 человек. Думают, что пройдут человек 10, остальные 140 останутся на ближайшие недели.

— Людей из волонтерской тетради принимают после основной очереди. Иногда — 6 человек в день, иногда 17, рассказывают в очереди.

— На прошлой неделе несколько дней тех, кто записан в тетради, не принимали. Брали только по живой очереди, — говорят. — Но в любом случае это будет быстрее, чем ждать март 2023 года.

Проще попасть дальнобойщикам, а вот привилегий для иногородних в последнее время нет.

Для тех, кто записан в тетрадь, как и раньше устраивают переклички два раза в день. Одна — в 7 утра, вторая после 10.30. Говорят, если получишь два «минуса» подряд, то есть не отметишься на двух перекличках, из списка вычеркивают. Есть дежурства, в том числе и ночные.

«2000 рублей — и место ваше»

В очереди рассказывают, что каждый день подходят люди, которые предлагают свои услуги.

— Подходил человек, который рассказал, что у него есть запись в МИД через несколько недель. «Две тысячи рублей — и она ваша», — рассказывает девушка из очереди.

— Тоже слышал такое, — подтверждает молодой человек. — А другие за 600 рублей предлагали.

Завтра, как и в другие дни, Главное консульское управление МИД работает по стандартному режиму: предварительная запись в тетрадь МИДа — с 9.00 до 11.00, а прием документов — с 8.00 до 10.30.

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