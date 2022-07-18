закрыть
18 июля 2022, понедельник, 16:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Минске очередь за апостилем растянулась до 2023-го года

1
  • 18.07.2022, 16:08
  • 1,418
В Минске очередь за апостилем растянулась до 2023-го года

Каждый день у МИД стоят сотни человек.

С момента, когда для получения апостиля ввели предварительную запись в МИД, прошло три с половиной месяца. Dev.by проверил, что изменилось за это время и какие сейчас очереди.

Вариант первый — записаться в МИД и ждать марта 2023 года

Утром 18 июля в очереди около главного консульского управления МИД на Маркса несколько десятков человек — это гораздо меньше, чем было в конце апреля. Рюкзаки c нашивками EPAM и «айтишные» разговоры в очереди тоже встречаются значительно реже.

— Сейчас, думаю, многие для запасного аэродрома хотят апостили сделать, вот они и могут ждать больше полугода. Те, кому надо было уезжать срочно, уже уехали, — рассказывает ипэшник-девопс, который сам думает о плавном переезде следующим летом.

Если в апреле записывали на четыре месяца вперед, то сейчас на 8 — те, кто отстоял в очереди сегодня с 9 до 11 утра и записался в тетрадь МИД, получат апостиль в середине марта следующего года. Это первая очередь, еще ее называют живая или официальная. За час-полтора здесь можно справиться и ждать полгода, чтобы отдать документы и в тот же день забрать их.

Вариант второй — переклички дважды в день, ночные дежурства и апостиль через пару недель (но это не точно)

Есть вариант получить апостиль быстрее, но не факт, что проще. Для этого надо записаться в тетрадку у волонтеров. Те, кто записаны в этой тетради, попадают в МИД без предварительной записи. Но если в первом случае известна точная дата, когда нужно приносить документы, здесь ее никто не назовет.

— Это может быть и через 3 недели, а кому-то везло попасть и через 6 дней, — рассказывает девушка, которая сегодня отвечает за тетрадь.

Сегодня в тетради записаны около 150 человек. Думают, что пройдут человек 10, остальные 140 останутся на ближайшие недели.

— Людей из волонтерской тетради принимают после основной очереди. Иногда — 6 человек в день, иногда 17, рассказывают в очереди.

— На прошлой неделе несколько дней тех, кто записан в тетради, не принимали. Брали только по живой очереди, — говорят. — Но в любом случае это будет быстрее, чем ждать март 2023 года.

Проще попасть дальнобойщикам, а вот привилегий для иногородних в последнее время нет.

Для тех, кто записан в тетрадь, как и раньше устраивают переклички два раза в день. Одна — в 7 утра, вторая после 10.30. Говорят, если получишь два «минуса» подряд, то есть не отметишься на двух перекличках, из списка вычеркивают. Есть дежурства, в том числе и ночные.

«2000 рублей — и место ваше»

В очереди рассказывают, что каждый день подходят люди, которые предлагают свои услуги.

— Подходил человек, который рассказал, что у него есть запись в МИД через несколько недель. «Две тысячи рублей — и она ваша», — рассказывает девушка из очереди.

— Тоже слышал такое, — подтверждает молодой человек. — А другие за 600 рублей предлагали.

Завтра, как и в другие дни, Главное консульское управление МИД работает по стандартному режиму: предварительная запись в тетрадь МИДа — с 9.00 до 11.00, а прием документов — с 8.00 до 10.30.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник
К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник Артем Черников
Тюрьма для четверых, включая младенца
Тюрьма для четверых, включая младенца Ирина Халип
Бильярд перед концом света
Бильярд перед концом света
«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин