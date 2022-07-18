Витебский ксендз Андрей Ващук осужден на 15 суток 3 18.07.2022, 16:32

Суд прошел в закрытом режиме.

Ксендз Андрей Ващук осужден на 15 суток. Суд состоялся в закрытом режиме, сообщает nashaniva.com.

Андрея Ващука, настоятеля прихода Святого Духа в Витебске, задержали 15 июля. Ему инкриминировали ч. 1.24.23 («нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий»).

Причиной задержания стал, вероятно, репост «последнего слова» Дмитрия Дашкевича в суде.

Некоторое время священник находился в Первомайском РУВД, позже его перевели в изолятор временного содержания. Суд состоялся в понедельник.

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