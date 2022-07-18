Витебский ксендз Андрей Ващук осужден на 15 суток

Витебский ксендз Андрей Ващук осужден на 15 суток3
- 18.07.2022, 16:32
Суд прошел в закрытом режиме.
Ксендз Андрей Ващук осужден на 15 суток. Суд состоялся в закрытом режиме, сообщает nashaniva.com.
Андрея Ващука, настоятеля прихода Святого Духа в Витебске, задержали 15 июля. Ему инкриминировали ч. 1.24.23 («нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий»).
Причиной задержания стал, вероятно, репост «последнего слова» Дмитрия Дашкевича в суде.
Некоторое время священник находился в Первомайском РУВД, позже его перевели в изолятор временного содержания. Суд состоялся в понедельник.