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«После $10 000 вложений перестал считать»

  • 18.07.2022, 17:20
«После $10 000 вложений перестал считать»

Белорус рассказал о восстановлении редкого Porsche 924.

Porsche 924 Carrera GT выставили на продажу в Могилёве. Подробности о необычном автомобиле решил разузнать сайт av.by.

Справедливости ради сразу отметим: это не один из «406-х» — крайне редких экземпляров данной модели. Перед нами более распространённый Porsche 924 1979 года, которому во внешних деталях придали облик Carrera GT.

В любом случае подобную модель в таком состоянии вы вряд ли найдёте в Беларуси. Её хозяин Андрей за 14 лет владения вложил в машину всё свободное время, много денег (обязательно посчитаем!) и готов расстаться с иномаркой не менее чем за $30 000. Что же в ней особенного? 

«Porsche 924 поменял на мотоцикл» 

Porsche 924 — спорткар, который выпускался с 1976 по 1988 год. Он был сконструирован по заказу Volkswagen, а его производство начиналось на заводе Audi.

За это время свет увидело более 120 тысяч экземпляров. По меркам производителя машина была революционным решением, поскольку сочетала в себе множество необычных для компании находок: например, двигатель жидкостного охлаждения расположили спереди. Под капот и в салон мы ещё заглянем, а пока узнаем, как автомобиль появился у нынешнего владельца.

— Примерно 20 лет я работал на одном из предприятий Могилёва, где познакомился с коллегой, грезящим о своём тюнинг-проекте. Основой для него должен был стать этот самый Porsche 924. Я тогда больше интересовался мотоциклами, но, конечно же, съездил к новому товарищу в гараж посмотреть на то, о чём он так часто говорил. Машина внутри была разобрана и частично загрунтована снаружи. Авто необычное, но тогда я и думать о нём забыл. Сменил место работы и с бывшим сослуживцем общался нечасто. 

Спустя какое-то время у меня появился интерес к ретроавтомобилям. Я начал просматривать варианты, с чего бы начать. Тут о себе дал знать тот самый коллега — с ходу предложил купить у него «Порше». Как оказалось, он так и не довёл дело до ума, восстановление никак не продвинулось с нашей последней встречи. Мне достался несобираемый пазл, где не хватало множества деталей. К слову, товарищ купил Porsche у человека, который за два года тоже так и не приступил к его реставрации. 

В 2008-м финансовые дела у Андрея шли не очень хорошо, а потому он предложил обмен: «Порше» на мотоцикл Suzuki 400 1981 года. К слову, байк нашему герою вернули в качестве долга. В общем, «Судзуки» вновь стал разменной монетой, а в гараж к могилевчанину переместилось раритетное авто. 

— Отмечу сразу: автомобилем я занимался в свободное время, так как работу и семью никто не отменял. На реставрацию ушло около десяти лет. Своей жене и сыну хочу выразить отдельную благодарность за то, что они не ревновали меня к железяке, а, наоборот, подбадривали и помогали. Потолок натягивали с супругой вместе! 

— Чтобы воскресить иномарку, пришлось купить ещё двух доноров: Porsche 924 (гнилой, но комплектный) и битый Porsche 944 (он, к слову, теперь стал клумбой в саду). Но составляющих всё равно не хватало. Сразу встал перед выбором: сохранить машине её заводской вид или заморочиться с обликом Carrera GT. Конечно, решил не идти по лёгкому пути! Делал всё сам, кроме покраски. Кстати, согласно диплому я инженер-механик по строительству дорожных машин и оборудования. Хотя полученные в вузе знания мне на практике не очень пригодились. 

«Четыре резинки уплотнителя обошлись в $400»

Под капотом у раритетного «Порше» бензиновый двигатель 2.0 (125 л. с.). В своё время покупателям предлагалось четыре коробки передач на выбор. У этого экземпляра — одна из наиболее редких версий пятиступенчатой «механики» Dogleg от производителя Porsche. Особенность — зеркальное переключение скоростей. Другими словами, первая передача «втыкается» на себя, вторая — вверх.

— Двигатель перебирался, пришлось поменять один поршень. Запчасти искал по всему миру: в России, Польше, Германии, Америке… Сколько это стоило? После $10 000 окончательно перестал вести учёт расходов. Делалось всё! Забирал, считайте, голый кузов на колёсах. Он, кстати, был в прекраснейшем состоянии: оцинкованный, очень крепкий металл. 

— Задние арки расширял, из-за этого менял заднюю подвеску. Процесс весьма тяжёлый: машину переворачивали на обе стороны. Передние крылья тоже менял — нашёл их в Смоленске. Капот пришлось резать, чтобы поставить воздухозаборники. Трудно было найти бампер, отностельно «ноздрей» (четырёх решёток) — огромное везение, что они продавались в Жодино за $100. 

— Топливная система KE-Jetronic осталась родная, хотя пришлось с ней помучиться. Глушитель — оригинальный. Уплотнители — по два на двери и задние боковые окна — потянули на $400. И это за четыре резинки, которые пришли в непонятном тальке! Но что поделаешь: другого ничего не приспособишь.

Пробку заливной горловины был вынужден искать в Америке. Я даже долгое время хранил коробку 1980-х годов от неё, где указано, что она подходит для Porsche и Chevrolet Camaro. 

Одну из немаловажных деталей — эмблему Porsche — Андрею подарил друг: признался, что отковырял ножом где-то в Германии. С чьей конкретно машины и разрешил ли это сделать её хозяин — история умалчивает. 

— А я за пару недель до его подарка заказал новую эмблему! В общем, одна теперь красуется на машине, а другая лежит дома в шкатулке.

«Салон пахнет „Жигулями“»!

Детали интерьера можно рассматривать бесконечно. Значок Porsche на бардачке — так замаскирована замочная скважина. Найти её было непросто: чаще всего подобные вещи расходятся на «сувениры» тем, кто занимается разборкой. Андрею удалось заполучить значок всего за $20. 

— Торпедо перетягивали — теперь там красуется винил с тиснением. Руль из четырёх модификаций нашёл самый крутой: две или три спицы меня не устроили, выбрал вариант с четырьмя. 

По правую руку водителя — между подлокотником и кулисой КПП — пепельница со значком «Порше». По левую — ручник. Ещё одна особенность этой модели — стрелка на тахометре двигается справа налево, а не наоборот, как мы привыкли. 

— Большой недостаток — задний ряд сидений у этой модели, наверное, сделан для собак! Хотя двое моих знакомых ребят как-то там уместились, но комфортной их поездку не назовёшь. Зато задние кресла складываются — видимо, чтобы холодильник перевозить! — шутит наш герой. — А вот водительское место — очень крутое! Кстати, садишься в авто — пахнет «Жигулями». Ретро во всей красе!

Несмотря на то, что машине 43 года, в ней функционирует обогрев и электрорегулировка зеркал. Электрических стеклоподъёмников не было, но Андрей поработал над тем, чтобы они появились. 

— Люк, например, не открывается наполовину: он отщёлкивается и достаётся целиком. Для него предназначена специальная сумка, но я и не пытался её достать: нет смысла во всех этих манипуляциях.

— Ещё одна необычная деталь: запаска ставится не поперёк, а вертикально. К тому же она прилагается в сдутом состоянии, как грелка без воздуха. Багажник открывается с ключа: поднимается наверх, получается, только стекло. 

Недавно Андрей выставил своё детище на продажу, оценив его в $30 000 с возможностью торга. Но предупреждает: авто передаст только в хорошие руки. 

— Porsche — мой второй проект. Первой была Toyota Starlet P70, она уехала в Польшу три года назад. Но мне хочется идти дальше, пробовать реализовывать и другие задумки. Сейчас сын катается на Toyota Corolla 1984 года в родной краске — её тоже планирую привести в порядок. Ждёт своей очереди и «Нива» (её попросила купить жена), а ещё первые советские «Минскачи». Поэтому «Порше» продаю — он для меня как прочитанная книга. А пора начинать новую главу…

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