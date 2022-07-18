СБУ арестовала белорусские локомотивы, которыми перевозили оккупантов к границам Украины 2 18.07.2022, 17:17

Ориентировочная стоимость заблокированных локомотивов - $2,4 миллиона.

Правоохранители арестовали белорусские локомотивы стоимость 70 млн гривен (2,4 миллиона долларов). Ими перевозили российских оккупантов к границе с Украиной, сообщает Служба безопасности Украины.

По данным следствия, эти белорусские локомотивы Россия использовала в собственных целях. Ими перевозили личный состав, вооружение, военную технику и средства тылового обеспечения к северным границам нашей страны.

В дальнейшем они принимали участие в боевых действиях на территории Киевской и Черниговской областей.

СБУ выяснила, что белорусские тепловозы находятся в Киевской области. Поэтому по ходатайству спецслужбы был наложен на них арест. Ориентировочная стоимость заблокированных локомотивов - 70 млн гривен.

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