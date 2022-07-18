СБУ арестовала белорусские локомотивы, которыми перевозили оккупантов к границам Украины

СБУ арестовала белорусские локомотивы, которыми перевозили оккупантов к границам Украины2
- 18.07.2022, 17:17
Ориентировочная стоимость заблокированных локомотивов - $2,4 миллиона.
Правоохранители арестовали белорусские локомотивы стоимость 70 млн гривен (2,4 миллиона долларов). Ими перевозили российских оккупантов к границе с Украиной, сообщает Служба безопасности Украины.
По данным следствия, эти белорусские локомотивы Россия использовала в собственных целях. Ими перевозили личный состав, вооружение, военную технику и средства тылового обеспечения к северным границам нашей страны.
В дальнейшем они принимали участие в боевых действиях на территории Киевской и Черниговской областей.
СБУ выяснила, что белорусские тепловозы находятся в Киевской области. Поэтому по ходатайству спецслужбы был наложен на них арест. Ориентировочная стоимость заблокированных локомотивов - 70 млн гривен.