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В Слуцке сняли с должности директора сахарорафинадного комбината

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  • 18.07.2022, 17:34
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В Слуцке сняли с должности директора сахарорафинадного комбината

Причины увольнения скрываются.

Как стало известно «Зеркалу», в Слуцке сняли с поста директора сахарорафинадного комбината Александра Белого. Причины увольнения пока неизвестны.

По сообщениям читателей, в пятницу, 15 июля, на предприятие приезжал председатель Минского облисполкома по кадровому вопросу. В понедельник собирали совещание и директора сняли. Сотрудники не знают точных причин увольнения, но говорят, что это может быть «как-то связано с концерном».

На самом предприятии комментировать ситуацию нам не стали. В приемной соединили с администрацией, а там мужской голос ответил, что «не знает такую организацию «Зеркало» и не будет отвечать на наш вопрос.

Журналист позвонила в приемную концерна «Белгоспищепром» как физлицо, там подтвердили: Александр Белый действительно снят с должности.

— 18 июля его последний рабочий день, — ответили в приемной.

Белый возглавил предприятие в начале апреля 2020 года, перешел на эту должность с поста гендиректора «Дрожжевого комбината». Он пришел на смену Николаю Пруднику, которого задержали по «сахарному делу» в январе 2020-го, а позже осудили на 11 лет лишения свободы.

Как выяснилось позже, Прудников вышел на свободу и уже в марте 2021 года работал на минской кондитерской фабрике «Слодыч», сообщал kurjer.info. По информации издания, бывший гендиректор числился там инженером по охране труда.

В воскресенье в магазинах Брестской области люди, опасаясь сильного роста цен, раскупали сахар. В «Белгоспищепроме» в ответ на ажиотаж ответили, что на складах есть запас продукции и это «позволяет сохранить нынешние цены».

Начальник управления координации поставок товаров на внутренний рынок и внешнеторговой деятельности концерна Игорь Груцо рассказал, что летом спрос на сахар традиционно увеличивается с 10−15 тысяч тонн в месяц до 20−22 тысяч из-за сезона консервации.

— Поэтому к летнему сезону наши предприятия подготовились заранее. Сегодня на складах заводов находится более 100 тысяч тонн сахара. Этот объем с избытком покрывает потребность внутреннего рынка до начала нового сезона производства сахара, который начнется уже в сентябре.

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