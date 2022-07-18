В Грузии требуют ввести визовый режим для россиян 5 18.07.2022, 17:42

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В июне в страну въехали 90 тысяч граждан РФ.

Оппозиционная партия Грузии "Европейские демократы" требует введения визового режима в Россию из-за массового въезда россиян после начала полномасштабной войны в Украине.

Об этом сообщает издание "Новости-Грузия".

По словам главы "Европейских демократов" Николоза Вашакидзе, правительство не говорит о проблеме и не пытается остановить и контролировать "процесс наплыва граждан из враждебного оккупационного государства".

"Считаю, что в создавшейся ситуации необходимо, чтобы оппозиция и общество жестко требовали от властей обнародовать их видение динамики и управления проблемой. Одной из первых и неотложных мер должно стать введение визового режима с Российской Федерацией и радикальное ограничение потока переезда в Грузию" , – заявил Вашакидзе.

Точное количество россиян, переехавших в Грузию после начала войны в Украине, неизвестно. Среди них есть оппозиционеры и активисты, которые опасались преследования на родине, просто несогласные с политикой российского руководства, избегающая призыва молодежь и те, кто опасался, что Россия закрывается.

В начале мая независимые исследовательские компании оценивали количество переселившихся в Грузию россиян в 40 тысяч человек. В июне, по данным управления туризма Грузии, в страну въехали 90 тысяч россиян, однако неизвестно, какая часть из них была просто туристами и сколько осталось.

В то же время с апреля в Грузии начался бум на рынке недвижимости, резко взлетели цены на продажу и аренду квартир. Денежные переводы из России, которые до весны не превышали 30 миллионов долларов в месяц, в апреле выросли вчетверо и достигли пика в мае, превысив 300 миллионов долларов.

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