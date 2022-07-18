Археологи нашли неизвестный римский город с огромными зданиями 18.07.2022, 17:57

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Исследователи обнаружили интересные общественные сооружения.

Археологи из Университета Сарагосы в Испании обнаружили неизвестный римский город со зданиями монументальных размеров, сообщает Arkeonews.

Город на территории современной провинции Арагон возник примерно в I-II веках. Ученые нашли общественные сооружения: бани, водопровод и канализацию. Первые археологические памятники в этом месте нашли несколько лет назад, а сейчас подтвердилось, что все они образуют один большой единый археологический комплекс. Ученые назвали город Эль-Форау-де-ла-Тута — пока не станет известно его настоящее название.

Люди жили Эль-Форау-де-ла-Тута в течение двух разных эпох: в период Римской империи (I-V века) и в раннесредневековую христианскую эпоху (IX-XIII века). Исследователи обнаружили две улицы, остатки тротуаров, четыре цементных канализационных выхода, одну мраморную руку в натуральную величину (по всей видимости, фрагмент статуи) и даже зал для термальной ванны с сохранившейся мозаикой. Есть также и некрополь с надгробными плитами.

После разрушения римского города здесь была средневековая крестьянская деревня — во времена вестготов и раннего андалузского периода. Площадь Эль-Форау-де-ла-Тута составляет четыре гектара, но вполне вероятно, что участок значительно больше и включает в себя другие, еще не открытые памятники археологии.

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