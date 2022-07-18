Российский социолог: Во власти в РФ наверх попадают самые бездарные 4 18.07.2022, 18:37

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Это неизбежно закончится катастрофой.

Режим президента России Владимира Путина обречен. Такое мнение научный руководитель российской исследовательской компании "Левада-центр" Лев Гудков выразил "Медузе" в интервью, которое было опубликовано 18 июля.

"Я не вижу запроса на яркую личность ни в среде оппозиции, ни в среде власти и ее окружения. Во властных структурах идет процесс негативной селекции, и наверх выкидываются самые неинтересные, самые бездарные и циничные фигуры. Следствием этого является нарастающая некомпетентность власти и дисфункции в управлении, ошибки в политике. В этом смысле режим обречен", – сказал он.

По словам социолога, российский режим "обладает собственным механизмом саморазрушения, это неизбежно должно закончиться катастрофой".

"Внутри российского общества я пока не вижу механизмов позитивного отбора ярких людей. Напротив, чем дальше, тем сильнее идет процесс нарастания эпигонов. Это тоже очень дурной знак, признак деградации общества", – объяснил Гудков.

Он считает также, что основа режима в России – "очень широко распространенное отчуждение от политики, когда люди говорят: "Я в политике не участвую", "Политика – грязное дело", "Я не в состоянии влиять на положение дел".

"[Немецко-американский философ] Ханна Арендт в свое время писала, что основа тоталитарных режимов – это не идеология, не силовые структуры, а апатия населения, которое не хочет участвовать ни в общественной жизни, ни в политике и не в состоянии предъявить свои интересы и добиваться их реализации. Это несущая конструкция [современного режима] – именно состояние индифферентности, отчуждения от общественной жизни, сужение кругозора и прочее. Это основа. А так чисто теоретически в определенных группах возникают запросы на общественную деятельность и готовность выдвинуть какие-то идеи, программы. Но это все-таки очень тонкий слой", – отметил Гудков.

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