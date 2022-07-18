закрыть
18 июля 2022, понедельник, 19:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко подписал новую редакцию Кодекса о земле

3
  • 18.07.2022, 18:48
  • 3,126
Лукашенко подписал новую редакцию Кодекса о земле

Что изменится.

Лукашенко подписал новую редакцию Кодекса о земле. Об этом сообщает его пресс-служба.

Документ предусматривает возможность предоставления гражданам земельных участков для строительства жилых домов в сельских населенных пунктах до 1 гектара.

Закрепляется также право на приобретение в течение 5 лет земельных участков, находящихся у землепользователей на 1 сентября этого года, в частную собственность или аренду сроком на 99 лет с внесением платы на льготных условиях (с применением коэффициента 0,8 на территории Минска и областных центров, 0,5 — на иных территориях).

С 8 до 5 лет сокращается срок, в течение которого граждане, получившие земельные участки как состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, ограничены в праве распоряжения такими участками и расположенными на них объектами недвижимости.

«Законом регламентируются вопросы, связанные с самовольно занятыми земельными участками и самовольным строительством. Облисполкомы наделяются правом с учетом местных условий и экономической эффективности на определение населенных пунктов и иных территорий, где земельные участки предоставляются без проведения аукциона. Устанавливается возможность включения непригодных для иного использования земель в границы населенных пунктов либо образования на таких землях новых сельских населенных пунктов, в том числе хуторов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник
К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник Артем Черников
Тюрьма для четверых, включая младенца
Тюрьма для четверых, включая младенца Ирина Халип
Бильярд перед концом света
Бильярд перед концом света
«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин