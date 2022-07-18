Лукашенко подписал новую редакцию Кодекса о земле 3 18.07.2022, 18:48

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Что изменится.

Лукашенко подписал новую редакцию Кодекса о земле. Об этом сообщает его пресс-служба.

Документ предусматривает возможность предоставления гражданам земельных участков для строительства жилых домов в сельских населенных пунктах до 1 гектара.

Закрепляется также право на приобретение в течение 5 лет земельных участков, находящихся у землепользователей на 1 сентября этого года, в частную собственность или аренду сроком на 99 лет с внесением платы на льготных условиях (с применением коэффициента 0,8 на территории Минска и областных центров, 0,5 — на иных территориях).

С 8 до 5 лет сокращается срок, в течение которого граждане, получившие земельные участки как состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, ограничены в праве распоряжения такими участками и расположенными на них объектами недвижимости.

«Законом регламентируются вопросы, связанные с самовольно занятыми земельными участками и самовольным строительством. Облисполкомы наделяются правом с учетом местных условий и экономической эффективности на определение населенных пунктов и иных территорий, где земельные участки предоставляются без проведения аукциона. Устанавливается возможность включения непригодных для иного использования земель в границы населенных пунктов либо образования на таких землях новых сельских населенных пунктов, в том числе хуторов», — говорится в сообщении пресс-службы.

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