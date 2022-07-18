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Вечерняя сводка Генштаба ВСУ

  • 18.07.2022, 19:06
Вечерняя сводка Генштаба ВСУ

ВСУ отбили ряд штурмов россиян под Северском и Бахмутом.

Украинские военные не дали россиянам продвинуться в направлении Северска и Бахмута Донецкой области. Штурмы россиян были провальными.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Продолжаются 145 сутки российского вторжения. Сейчас ситуация на фронте такова:

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без изменений.

На Северском направлении россияне ведут разведку в приграничных районах Черниговской и Сумской областей

На Харьковском направлении оккупанты пытаются удержать свои позиции, проводят оборону. Продолжаются постоянные обстрелы позиций ВСУ в ряде населенных пунктов области.

На Славянском направлении противник пытается улучшить тактическое положение своих подразделений на направлении Изюм - Барвенково. Россияне продолжают артиллерийский обстрел населенных пунктов Славянского района. При этом украинские воины нанесли потери и отбросили противника назад, когда тот пытался продвинуться в направлении бражевки и Дмитровки.

На Донецком направлении оккупанты продолжают попытки наступления в направлениях городов Бахмут и Северск. Они провели ряд штурмов с целью улучшить свое тактическое положение на направлениях Белогоровка - Григоровка, Золотаревка - Верхнекаменское, Золотаревка - Серебрянка и Лисичанский НПЗ - Верхнекаменское, но успеха не имели.

На Бахмутском направлении украинские защитники отбили попытку штурма в направлении Мироновка - Углегорская ТЭС.

На Авдеевском направлении враг активизировал ведение боевых действий. Пытался улучшить тактическое положение на направлении Верхнеторецкое-Каменка, успеха не имел, понес потери и отошел.

На Кураховском и Запорожском направлениях не было активных наступательных действий со стороны россиян. Они продолжили артобстрел в районах ряда населенных пунктов.

На Южнобужском направлении россияне пытаются сохранить занятые позиции и не допустить наступления ВСУ, активно ведут воздушную разведку дронами. Постоянному обстрелу подвергаются населенные пункты Николаевской, Херсонской и Одесской областей. При этом в состоянии готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины оккупанты удерживают два носителя высокоточного оружия.

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