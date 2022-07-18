закрыть
18 июля 2022, понедельник, 20:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Беларусь вышла из Орхусской конвенции

8
  • 18.07.2022, 19:16
  • 6,132
Беларусь вышла из Орхусской конвенции

Режим ратифицировал Конвенцию в 2001 году.

Беларусь прекращает свое участие в Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды — Орхусской конвенции. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Напомним, во время встречи сторон Орхусской конвенции осенью прошлого года, от Беларуси потребовали возобновить регистрацию общественной организации «Экодом» и прекратить преследование экологических общественных организаций и активистов в Беларуси. За решение проголосовали 34 страны, 4 высказались против. В случае неисполнения этих требований Беларусь с 1 февраля 2022 года лишалась особых прав и привилегий по Конвенции — участия во встречах сторон, голосования и доступа к международной помощи.

Беларусь в ответ пригрозила начать процедуру выхода из Орхусской конвенции.

Орхусская конвенция – это конвенция Европейской Экономической Комиссии ООН «О доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды». Она существует с 1998 года, Беларусь ратифицировала Конвенцию в 2001 году.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник
К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник Артем Черников
Тюрьма для четверых, включая младенца
Тюрьма для четверых, включая младенца Ирина Халип
Бильярд перед концом света
Бильярд перед концом света
«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин