Беларусь вышла из Орхусской конвенции 8 18.07.2022, 19:16

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Режим ратифицировал Конвенцию в 2001 году.

Беларусь прекращает свое участие в Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды — Орхусской конвенции. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Напомним, во время встречи сторон Орхусской конвенции осенью прошлого года, от Беларуси потребовали возобновить регистрацию общественной организации «Экодом» и прекратить преследование экологических общественных организаций и активистов в Беларуси. За решение проголосовали 34 страны, 4 высказались против. В случае неисполнения этих требований Беларусь с 1 февраля 2022 года лишалась особых прав и привилегий по Конвенции — участия во встречах сторон, голосования и доступа к международной помощи.

Беларусь в ответ пригрозила начать процедуру выхода из Орхусской конвенции.

Орхусская конвенция – это конвенция Европейской Экономической Комиссии ООН «О доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды». Она существует с 1998 года, Беларусь ратифицировала Конвенцию в 2001 году.

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